GTB'nin gıda yardımları deprem bölgesine gönderildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GTB'nin gıda yardımları deprem bölgesine gönderildi

İHA

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Elazığ ve Malatya'da depremde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere 20 ton bulguru deprem bölgesine gönderdi.

GTB'nin gıda yardımları deprem bölgesine gönderildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Elazığ ve Malatya'da depremde mağdur olan vatandaşlara ulaştırılmak üzere 20 ton bulguru deprem bölgesine gönderdi.
GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybı yaşanmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerinde bulundu. GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı yaptıkları ortak açıklamada, merkez üssü Elazığ/Sivrice olan ve Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinde ve komşu ülkelerde hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmasından duydukları üzüntüyü ifade etti.
Depremde yaşamını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve tüm Elazığ ve Malatya halkına geçmiş olsun dileklerinde bulunan GTB başkanları, açıklamada şu görüşlere yer verdi:
"Elazığ'da meydana gelen ve ülkemizin çeşitli illerinde hissedilen depremde can kaybının yaşanması millet olarak hepimizi derin bir üzüntüye sevk etti. Temennimiz bu sayının artmaması ve varsa enkaz altında kalan vatandaşlarımızın zaman kaybetmeksizin kurtarılması ve sağlıklarına kavuşturulması. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum ve üzerinde bulunduğu fay hatları nedeniyle maalesef deprem gerçeğinden uzak olan bir ülke değil. Tarihte hafızalarımızda tazeliğini koruyan ve hüznünü halen yaşadığımız depremlerle ilgili acı deneyimlerimiz mevcut. Yaşanan doğal afetlerde her zaman birlik içerisinde el ele olmayı, gönül birlikteliği kurmayı bilen ve tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaran milletimiz bu acının üstesinden de el birliğiyle gelmeyi başaracaktır. Bu bağlamda çatı kuruluşumuz TOBB organizasyonunda Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası olarak gıda, giyim ve çocuk bezinden oluşan yardım malzemelerini depremde mağdur olan kardeşlerimize ulaştıracağız. Bizler millet olarak et ve tırnak gibiyiz, GTB ailesi olarak Bulgur Sanayicileri Derneğinin destekleriyle 20 ton bulgurdan oluşan ilk gıda yardım tırlarımızı deprem bölgesine doğru yola çıkardık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek olup destek sağlayan tüm firmalarımıza teşekkür ediyoruz."

GAZİANTEP

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Amatör küme maçı depremde vefat edenler için saygı duruşu
YEREL HABERLER Amatör küme maçı depremde vefat edenler için saygı ...
Aranan şahıs GBT sorgusunda yakalandı
YEREL HABERLER Aranan şahıs GBT sorgusunda yakalandı
Gaziantep'ten Pütürge'ye yardım eli Pütürge'de bin kişilik yemek çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Gaziantep'ten Pütürge'ye yardım eli Pütürge'de bin ...
İş dünyası yaraları sarmak için seferber oldu
YEREL HABERLER İş dünyası yaraları sarmak için seferber oldu
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan birlik çağrısı
YEREL HABERLER GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan birlik çağrısı
Başkan Mehmet Çıkmaz: "Deprem bölgesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız”
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Çıkmaz: "Deprem bölgesi için elimizi ...
Judoda Türkiye şampiyonu Şahinbey'den
YEREL HABERLER Judoda Türkiye şampiyonu Şahinbey'den
Gaziantep'te şiddet gören kadın tek tuşla polise ulaşacak
YEREL HABERLER Gaziantep'te şiddet gören kadın tek tuşla polise ...
Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 659 paket kaçak sigara yakalandı
GAİB’te Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve Filipinler pazarları tanıtıldı
YEREL HABERLER GAİB’te Polonya, Romanya, ABD, Güney Kore ve ...
Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 ...
OSB Başkanı Cengiz Şimşek: “Göreve Hazırız”
YEREL HABERLER OSB Başkanı Cengiz Şimşek: “Göreve Hazırız”
Adıyaman Cezaevi'ndeki depremzede mahkumlar İslahiye'de
YEREL HABERLER Adıyaman Cezaevi'ndeki depremzede mahkumlar ...
Adıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildi
YEREL HABERLER Adıyaman'daki 200 mahkum İslahiye'ye getirildi
İş dünyası depremzedelerin yanında
YEREL HABERLER İş dünyası depremzedelerin yanında
Gaziantep'te sosyal medyadan deprem propagandasına 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sosyal medyadan deprem propagandasına 2 ...
Deprem korkusunu kahvehanede yaşadılar Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşlar saniyeler içinde kahvehaneyi terk etti
YEREL HABERLER Deprem korkusunu kahvehanede yaşadılar Depreme ...
GAÜN senatosundan deprem açıklaması
YEREL HABERLER GAÜN senatosundan deprem açıklaması
Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te sigara içilen 5 iş yerine işlem yapıldı
Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve HES'te Sanibey Barajı ve HES işletme Müdürü Karakuzulu: "Seyhan Havzası'nda en büyük kurulu güce sahip Sanibey Barajı ve HES'te yılda 600 bin konutun ihtiyacına yetecek enerji üretiliyor"
YEREL HABERLER Adana Valisi Demirtaş, Sanibey Barajı ve ...
Gaziantep'ten giden kurtarma ekipleri 2 kişi enkaz altından sağ çıkardı
YEREL HABERLER Gaziantep'ten giden kurtarma ekipleri 2 kişi enkaz ...
Toplu taşıma araçların sürücülerine ceza yağdı
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçların sürücülerine ceza yağdı
Gaziantep'te dilenen çocuklar toplandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dilenen çocuklar toplandı
İhracatçılardan Gümrük Günü kutlaması
YEREL HABERLER İhracatçılardan Gümrük Günü kutlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X