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Hokey kadınlar A Milli takımı Avrupa ikincisi

İHA

Hokey kadınlar A Milli takımı Avrupa ikincisi

2426 Ocak tarihleri arasında Hırvatistan’ın Zelina kentinde düzenlenen Kadınlar Salon Hokey Avrupa Şampiyonası C2’de mücadele eden A Milli Kadın Salon Hokeyi Milli Takımı Şampiyonayı 2. sırada tamamlayarak Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasına girdi.
7 ülkenin yer aldığı Avrupa Şampiyonasında Rusya, İskoçya, Polonya, Hırvatistan, Litvanya ve Galler ile mücadele eden Ay Yıldızlı A Milli Takımı 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak namağlup Rusya’nın ardından 2. Sırada şampiyonayı tamamladı. Milliler bu sonuçla 2022 yılında düzenlenecek Avrupa’nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu şampiyonaya katılma hakkı elde etti.
Kadın hokeyciler tarihi başarıya imza attı
Kadın Hokeycilerin ikincilik madalyasını almasından sonra bir değerlendirme yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, ‘’Her şeyden önce Elazığ’da meydana gelen depremde yitirdiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kadın hokeycilerimiz bugün burada tarihi bir başarı elde ederek ülkemizi Avrupa’nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu şampiyonaya yükseltti. Teknik ekibi ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli Takımlarımın tüm yurt dışı faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü ve büyüklüğünü bizlere gösteren, her zaman yanımızda olan elçilik çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyorum. Bugün Hırvatistan’da mücadele eden Milli Takımımızı bir an olsun yalnız bırakmadılar’’ dedi.
Hokey’de Türkiye söz sahibi oluyor
Türk Hokeyinin başarı çıtasının yükseleceğini vurgulayan Karakan, "Avrupa Şampiyonası öncesinde açıklanan ülke puanı sıralamasında son sırada yer almamıza rağmen bu takımları şampiyonada mağlup edip, Türk Hokeyi açısından tarihi bir başarı yakalayarak Avrupa’nın en iyi 8 ülkesi arasına girdik. Katıldığımız her şampiyonada bayrağımızı en üstte dalgalandırmak için elimizden geleni yapacağız’’ şeklinde konuştu.
Kadınlar Salon Hokey Avrupa Şampiyonası C2 sıralamasında birinciliği Rusya, ikinciliği Türkiye, üçüncülüğü İskoçya, dördüncülüğü Polonya, beşinciliği Litvanya, altıncılığı Hırvatistan ve yedinciliği Galler elde etti. Avrupa Şampiyonasında Türkiye’ye ikinciliği kazandıran A Milli Kadınlar Salon Hokeyi Milli Takım Kafilesi Baş Antrenör Rajab Nourani, Antrenör İsmail Yıldız, Antrenör Kazım Koca, Fizyoterapist Şaziye Yıldırım, sporcular Kübra Güzelal, Yeter Çelik, Meryem Oymak, Sinem Alpakan, Ayla Esen, Perihan Küçükkoç, Fatma Songül Gültekin, Emine Bahcivan, Serpil Seval Türker, Elif Gizem Cengiz, Selin Güzeller ve Ece Şahiner’den oluştu.

GAZİANTEP

27 Ocak 2020 Pazartesi

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