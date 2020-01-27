Anka minikleri sevindirdi

Gaziantep Özel Anka Hastanesi yetkilileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında çocuk yuvasındaki minikleri ziyaret ederek onların yüzlerini güldürdü.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi tüm branşlarda sunduğu kaliteli sağlık hizmetlerinin yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri de takdir topluyor. Gaziantep Özel Anka Hastanesi yetkilileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gaziantep Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Şahinbey Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti. 012 yaş grubu yetiştirme yurdunda kalan çocuklar ve Şahinbey Çocuk Yuvası Müdürü Hatice Pamuk tarafından içtenlikle karşılanan Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü Seval Türk Güven, Pazarlama Müdürü Bahadır Abacı çocuklarla uzun süre sohbet edip, onlarla oyun oynadı.

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadıklarını dile getiren Kurumsal İletişim Müdürü Seval Türk Güven, "Bu çocuklar hepimizin. Onların yüzlerini güldürüp, onların yaşamına az da olsa dokunabildiysek ne mutlu bize. Bu tarz ziyaretleri çok önemsiyoruz. Müdürümüz ile konuşup onlar için ne yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişince bulunduk. Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak bundan böyle onların sağlık ihtiyaçları konusunda hep yanında olacağız” dedi

Pazarlama Müdürü Bahadır Abacı da, Gaziantep Özel Anka Hastanesi olarak farklı projelerle çocuklara katkı sağlamak istediklerini belirterek, kendilerini içtenlikle karşılayan ve yakın ilgi gösteren yetkililere teşekkür etti.

Ziyaret, Anka Hastanesi yetkilileri Güven ve Abacı’nın devamlılığı olan projeler geliştirmek için Çocuk Yuvası müdürü Hatice Pamuk ile istişarede bulunmasıyla son buldu.

GAZİANTEP 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:56

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.