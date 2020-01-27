Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası'nda Gaziantep rüzgarı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kulübü sporcularından Gamzenur Sarıkaya ve Hatice Fırat Antalya’da düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'na damga vurdu.

"Spor Dostu Gaziantep" kimliğiyle gerek ulusal gerekse uluslararası arenada adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, 2326 Ocak tarihleri arasında Antalya’da organize edilen halter şampiyonasıyla yeni bir başarıya imza attı. Büyükşehir sporcularından Gamzenur Sarıkaya +55 Kilo Kadınlar Kategorisi’nde Türkiye 2’incisi olurken Hatice Fırat da +87 kiloda Türkiye 3’üncülüğünü elde etti. Türkiye Halter Federasyonu tarafından, Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 20 kategoride mücadelelerin yapıldığı şampiyonada 30 ilden 100'ü kadın, 325 sporcu ter döktü. Dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi.

İlk turnuva Gaziantep'te yapıldı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Naim Süleymanoğlu’nun vefatının ardından milli sporcunun adını yaşatmak amacıyla çeşitli şampiyona ve turnuvalar planladıklarını ifade ederek bu yıl ilk defa Gaziantep’te Naim Süleymanoğlu adına uluslararası bir turnuva hayata geçirdiklerini aktardı. Öte yandan kıran kırana geçen turnuvada yarışmacılar performanslarıyla göz doldururken izleyicilerin sporculara olan desteği gözlerden kaçmadı.

GAZİANTEP 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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