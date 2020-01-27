SANKO Okulları basketbol takımı “2020 Wınter Cup” şampiyonu

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Mavi Göl'ün hikayesi: Bilanço çok daha ağır olabilirdi

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SANKO Okulları Basketbol Takımı, Antalya’da düzenlenen Gold Sports Camps Turnuvası U11 kategorisinde şampiyon oldu.

Antalya’da düzenlenen “2020 Winter Cup” turnuvasında Arda Akıcı, Aras Kızılateş, Demir Şüğün, Çağan Güler, Fırat Güney, Doruk Erdoğan, Ahmet Arda Gürbüzer, Aras Karabağlı, Can Yetkin, Emir Emre Yıldırım, Efe Tahtacı ve Yiğit Güdemezoğlu’ndan oluşan SANKO Okulları Basketbol Takımı oynadığı dört maçı da kazanarak şampiyonluk kupasını kazandı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Basketbol Takımı sporcularını ve antrenörlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

GAZİANTEP 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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