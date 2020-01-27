Sanko Okulları sporcusu satranç milli takım havuzunda

SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, Antalya’da düzenlenen “Türkiye Satranç Şampiyonası” 11 yaş genel kategorisinde Türkiye beşincisi olarak Milli Takım Havuzuna girdi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen “Türkiye Satranç Şampiyonası” büyük heyecana sahne oldu. İlk altı derecenin ödüllendirildiği şampiyonada SANKO Okulları öğrencisi Kutay Sakmak, 11 Yaş Genel Kategorisinde oynadığı 11 oyundan sekiz puan alarak 199 sporcu arasından Türkiye beşincisi oldu ve büyük bir başarıya imza attı. Kutay Sakmak, elde ettiği bu başarıyla Milli Takım Havuzuna girme başarısı gösterdi.

Milli Takım Havuzuna dahil olan sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında oynama hakkı kazanıyor. Sporcular ayrıca yılda iki kez düzenlenen milli takım hazırlık kamplarında da yer alıyor.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, sporcusu Kutay Sakmak’ı kutlayarak Milli Takım Havuzuna seçilmesinden gurur duyduklarını söyledi.

GAZİANTEP 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:08

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