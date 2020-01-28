Sokakta vatandaşların hizmetine sunulan mobilet çalındı

Gaziantep'te vatandaşların kullanması için bırakılan elektrikli mobilet çalındı. Güvenlik kameralarından tespit edilen şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Üniversite Bulvarı üzerinde halkın hizmetine sunulan ve kullanılması için bırakılan mobilet (scooter), sokak ortasından çalındı. Bir süre mobiletin bulunduğu bölgede tur atıp dolaşan U.S., ardından çalarak kayıplara karıştı.

U.S.'nin hırsızlık öncesinde mobiletin çevresinde dolaşması ve çalma anı şehir polis kameraları tarafından kaydedildi. Şahsın eşkalini belirleyen polis ekipleri, yaptığı operasyonla U.S.'yi gözaltına aldı. Mobileti da ele geçiren polis, şahsı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. U.S: tutuklanarak cezaevine gönderildi

GAZİANTEP 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:07

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