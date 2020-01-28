Bağırsak kanseri hastası kapalı ameliyatla 1 haftada sağlığına kavuştu

Gaziantep'te kolon kanseri teşhisi konulan hasta, Özel Hatem Hastanesinde yapılan kapalı ameliyatla 1 haftada taburcu oldu.

Gaziantep’te yaşayan kolon kanseri hastası Celalettin Can, kapalı (laporoskopik) bağırsak kanseri ameliyatının ardından 1 hafta içinde taburcu olarak sağlığına kavuştu. Hatem Hasnesi Doktorları ve çalışanlarına teşekkür eden Can, doktorunun şişirmesini istediği balonlara doktorunun ismini yazdı.

Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Opr. Dr. Selçuk Arslan, “Celalettin bey, karın ve sırt ağrısı şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde ve çekilen ultrasonografisinde karın içerisinde kitle varlığından şüphelendik, aynı gün hastaya Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Muzaffer Ertürk tarafından kolonoskopi yapıldı. Kolonoskopide kalın bağırsağında tümör saptanan hastayı ameliyat hazırlıklarını tamamlayarak 2 gün sonra ameliyata aldık. Deneyimli ameliyathane ekibimizle birlikte, kapalı (laporoskopik) yöntemle hastamızın 30 santim kadar kalın bağırsağını ve hastalığın yayılma ihtimali olan karın içi yağ dokusu ve lenf nodlarını temizledik. Kapalı ameliyat olmanın da sağladığı konforla hastamızı ameliyat günü yürüttük ve tedavilerini düzenledik. Solunum egzersizleri cerrahi girişimler sonrasında çok önemlidir, hastanın aldığı narkozun etkilerinden akciğerinin kurtulmasını hızlandırır. Bu nedenle şişirmesini istediğim balonlara ismimi yazarak duvara asmış. Bu çok mutlu etti beni. Sürekli iyi olacağına inanan , pozitif hastalarda iyileşme süreci çok daha hızlı ilerliyor. Ameliyat sonrası üçüncü günde sıvı gıdaları tüketmeye başladı, dün ve bugünde normal gıdalar tüketti, büyük tuvaletini birkaç kez yapan hastamızın artık taburcu olmasında bir sakınca yok. Ameliyat sonrası bugün 6. gün ve yarın işine başlayacak. Kendisine, mutlu ailesi ile birlikte sağlıklı ve uzun ömürler olsun inşallah’’ dedi.



“1 haftada sağlığıma kavuştum”

Celalettin Can mutlu olduğunu ve 1 haftada sağlığına kavuştuğunu belirterek, “Bundan iki buçuk üç ay önce karın bölgemde yoğun bir sancı, yanma ve bel kısmında yoğun bir ağrı hissettim. Bu ağrı neticesinde belim kitlendi ve olduğum yere çöktüm kaldım. Sonrasında ise Hatem Hastanesi’nden Selçuk Arslan hocama başvurdum. Kendisini daha önce de tanıyordum. Selçuk hocamız çok kısa bir sürede teşhisi koyarak ‘bir an önce bu kitleyi almamız lazım’ dedi. Ben de önce Allah’a sonra da Selçuk hocama teslim oldum. Çok şükür iyi geçti, kapalı ameliyatı çok araştırdım ve bir hafta içinde taburcu oldum. Pek çok hasta bu ameliyat sonrası 34 gün sadece yoğun bakımda yatıyor. Sağlığımı herkese emanet edemem” diye konuştu.

GAZİANTEP 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:07

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