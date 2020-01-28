Mirzaoğlu’ndan depremzedeler için 250 bin TL

Gaziantepli hayır sever işadamı Hacı Mehmet Mirzaoğlu depremzedeler için 250 bin TL verdi.

Türkiye 6,8 şiddetindeki depremle sarsılan Elâzığ ve Malatya’nın yaralarını sarmak için TV8’de yayınlanan Tek Yürek programına Gaziantepliler de yoğun ilgi gösterdi. Gaziantepli hayırsever iş adamı Nesmir Yapı ve Hisar TV Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mehmet Mirzaoğlu,da telefonla katıldığı programa Elazığ ve Malatya da Depremde zarar gören vatandaşlar için 250 bin TL yardımda bulundu. Programda 50 milyon TL’den fazla para toplandı. Kampanya çerçevesin de ünlü iş insanları ve sanatçılarda canlı yayına bağlanarak yaptıkları para bağışlarını açıkladılar.

GAZİANTEP 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:07

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