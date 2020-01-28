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Antep fıstığı sektör temsilcileri GTB’de buluştu

İHA

Antep fıstığı sektör temsilcileri Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldiler. Toplantıda, Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi noktasında atılacak ortak adımlar masaya yatırıldı.

Antep fıstığı sektör temsilcileri GTB’de buluştu

Antep fıstığı sektör temsilcileri Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldiler. Toplantıda, Antep fıstığına tarımsal ürün desteği verilmesi ve kayıt dışılığın önüne geçilmesi noktasında atılacak ortak adımlar masaya yatırıldı.
GTB Meclis salonunda gerçekleştirilen ‘Antep fıstığı Sektör İstişare’ toplantısına, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, Nizip Ticaret Odası Meclis Üyesi Kenan Özdemir, Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, Gaziantep Fıstıkçılar Odası Başkanı Hasan Karaoğlan, GTB 1 Nolu Meslek Komitesi Üyeleri, Gaziantep Ticaret Odası ve Güneydoğu İhracatçı Birlikleri temsilcileri ile çok sayıda üretici ve tüccar katıldı.
“Antep fıstığına ürün desteği verilmeli”
Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı dileklerinde bulunarak toplantının açılış konuşmasını yapan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Antep fıstığının Gaziantep’in en önemli ve en özel tarımsal ürünlerinin başında geldiğini ifade etti.
Antep fıstığının üretim ve kalitesinin artırılmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürüttüklerini kaydeden Tiryakioğlu, “Yeşil altınımız Antep fıstığına yönelik sürdürdüğümüz çalışmalarımızın başında ürüne tarımsal destek verilmesi geliyor. Destek için ilgili bakanlıklarımız nezdinde paydaş kurumlarımız ve milletvekillerimizin destekleriyle çeşitli girişimlerde bulunduk. Hazırladığımız raporlarda ürüne destek verilmesinin sektörde yaşanan sorunları nasıl ortadan kaldıracağını, yapılan kâr zarar hesaplamalarına göre ürünün kayıt altına alınması halinde devletin alacağı stopaj ve BAĞKUR primi ile nasıl kâra geçeceğini rakamlarla net bir şekilde ortaya koyduk. Talebimiz Antep fıstığına direk veya fındıkta olduğu gibi dekar başına destek sağlanması yönünde. Antep fıstığının tarımsal ürün destekleme programına dahil edilmesi çiftçimizi teşvik ederek üretim gücümüzü katlayacağı gibi sektörde yaşanan birçok sorunun da çözümüne katkı sağlayacaktır” dedi.
GTB tarafından son yıllarda Antep fıstığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Tiryakioğlu, “Antep fıstığı bizim gözbebeğimiz, şehrimizin de bir numaralı marka değeri. Dünyada yetiştiği şehrin ismiyle anılan tek ürün olan fıstığın ecdadımızın bizlere bıraktığı bir miras olarak görmekteyiz. Tarihin her döneminde bolluk ve bereketin simgesi olarak kabul edilen bu ürünümüze yönelik somut projeler üzerinde çalışmaktayız. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma KurumuMarmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAKMAM) ile yaptığımız iş birliğiyle, Gaziantep'te, Pilot Ölçekli Antep fıstığı İşleme Tesisi kurulmasına yönelik protokol imzaladık. Cihaz ve ekipman alımlarıyla birlikte yaklaşık bütçesi 1,7 milyon Euro’yu bulan ArGe projesi şu an cebimizde. Bunun yanı sıra İKA iş birliğiyle 10 bin ton depolama kapasitesine sahip Türkiye’nin ilk Antep fıstığı lisanslı deposunu Gaziantep’te yakın zamanda hizmete açıyoruz. Yeni sezonda inşallah üreticimize, tüccarımıza hizmet vermeye başlayacak. Antep fıstığının tahmini rekolte tespitine yönelik çalışmalar yapıyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında konusunda uzman ekiplerimiz tarafından Antep fıstığının yoğun olarak yetiştirildiği 6 il, 23 ilçe ve 454 köyde fıstık bahçelerinde tahmini rekolte çalışmaları yapıldı. Yine lisanslı depoya konulacak kuru kabuklu Antep fıstığının bir TSE’si yoktu, TSE olmadan bu işler yapılamazdı. Bu bağlamda kırımızı kuru kabuklu Antep fıstığının TSE’sini de belirledik” şeklinde konuştu.
“Ticaret anlayışı kabuk değiştiriyor”
Konuşmasında Antep fıstığı Lisanslı Deponun önemine de değinen Tiryakioğlu, “Hububat ve bakliyatta lisanslı depoların devreye girmesiyle birlikte ticaretin şekli değişti. Bu aynı şekilde fıstıkta da olacak. Antep fıstığında önümüzdeki yıllarda öngörülen tahmini rekolte 350400 bin ton seviyelerinde. Sektörde ticaret hızla kabuk değişiyor, bizim bu değişime zihinsel olarak hazır olmamız gerekiyor. Ben bu yıl itibariyle lisanslı depomuzun dolacağı ve hızlıca ikinci, üçüncü depoları yapacağımıza inanıyorum. Lisanslı deponun burada üstleneceği görev bir nevi ürün bankacılığı, nasıl paramızı götürüyor bankaya yatırıyorsak fıstığımızı da aynı şekilde bankaya yatırmış olacağız. Diğer lisanslı depolarda ürün 1.2.ve 3. sınıf ürünler diye ayrıldıktan sonra birbirine karıştırılmakta, Antep fıstığı lisanslı depoda bu durum söz konusu değil. Üretici barkod sistemiyle depoya verdiği ürününü karıştırmadan aynı şekilde geri alabilmekte. Lisanslı depo bunun yanı sıra tüccar, sanayici ve çiftçimize ayrı ayrı avantajlar da sunmakta” ifadelerini kullandı.
Antep fıstığı lisanslı depo Türkiye’de ilk olacak
Antep fıstığı Lisanslı Deponun üreticiye sağladığı katkıları anlatmak için özel bir çaba sarf edeceklerini dile getiren GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise, konuşmasında lisanslı deponun faaliyete girmesiyle ilgili tüm süreçlerin tamamlandığının müjdesini verdi.
Akıncı, “Türkiye’de sektöründe bir ilk oluşturacak olan Antepfıstığı Lisanslı Depo inşaat çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Gerekli görülen teknolojik alt yapı ve ekipmanların alımına yaparak kurulumlarını gerçekleştirdik. Depomuz şu an şehrimize hizmet vermeye hazır durumda. Tüm risklere karşı güvenli ve sağlıklı depolama imkânı sunacak olan lisanslı deponun sağladığı avantajları anlatmak için yeni hasat sezonu öncesi köy, köy gerekirse ev, ev gezerek tüm çiftçilerimizle bire bir görüşmeler yapacağız. Onların bu imkandan en iyi şekilde istifade etmesi bizim en büyük arzumuz. Antep fıstığı bölgemizde on binlerce kişiye iş ve ekmek kapısı oluşturmakta. Ülkemizde üretilen toplam Antep fıstığının yüzde 90’nı şehrimize işlenmekte. Son yıllarda endüstriyel bir ürün haline dönüşen Antep fıstığı aynı zamanda önümüzdeki yıllarda kentimizin en önemli ihraç kalemlerinden birini de oluşturacak. Bu nedenle Antep fıstığı Lisanslı Depoyu ürünün geleceğine yönelik yaptığımız önemli bir yatırım olarak görmekteyiz” ifadelerine yer verdi.
Antep fıstığı fiyatları ilgili zaman zaman farklı mecralarda gerçek dışı rakamların ifade edilebildiğine dikkat çeken Akıncı, tüketici ve işletmelerin Gaziantep'te oluşan ortalama Antep fıstığı fiyatlarını Gaziantep Ticaret Borsasını telefonla arayarak veya www.gtb.org.tr web sitesi üzerinden kolaylıkla öğrenebileceklerini sözlerine ekledi.
“Entegre tesislere ihtiyaç duyulmakta”
Gaziantep Fıstıkçılar Odası Başkanı Hasan Karaoğlan’da, Antep fıstığında artık her yıl kademeli olarak rekolte artışının yaşanacağına değinerek sektörün geleceğini şimdiden inşa etmek adına büyük entegre tesislere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Antep fıstığı fiyatlarına yönelik zaman zaman çeşitli spekülasyonların yapıldığını, bu doğrultuda basına verilen bazı demeçlerin ise gerçek rakamları yansıtmadığını savunan Karaoğlan, “Antep fıstığı ve baklavalık iç fıstıkla ilgili özellikle Gaziantep dışındaki farklı şehirlerde çok farklı rakamlar ortaya atılabilmekte. Bu rakamlar gerçek fıstık piyasasını yansıtmamakta. Reel piyasa rakamlarına ulaşmak isteyenlerin öncelikle Gaziantep piyasasını iyi analiz etmelerini öneriyorum” dedi.
“Ortak akılla hareket edilmeli”
Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar’da, Antep fıstığında yer alan tüm paydaşların ortak akıl içerisinde birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Uçar, “Fıstıkla ilgili belirli dönemlerde olmayan fiyatlar telaffuz ediliyor, bu durum Antep fıstığını temel malzemesi olarak kullanan tüm sektörleri olumsuz etkilemekte. Bu söylemlerin ve sektörde oluşan ilgili bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi adına tüm paydaşların her adımda ortak akılla hareket etmesinde yarar görüyorum. Bunun yanı sıra Antep fıstığının yetiştirildiği tüm illerin üretici ve tüccarlarını içine alan bir platform oluşturulmasının sektöre istikrar anlamında katkı sağlayacağını da düşünüyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

28 Ocak 2020 Salı

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