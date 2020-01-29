Tekvando Milli Takım antrenörü Fatih Bidar oldu

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Mehmet Fatih Bidar, Tekvandı Milli Takımı Antrenörü olarak göreve çağrıldı.

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Tekvando Antrenörü Mahmet Fatih Bidar, 0305 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nda Milli Takım Antrenörü olarak göreve davet edildi.

Antrenör Mehmet Fatih Bidar, kendisine layık görülen görevden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Spor bilincini ve spor aşkını gençlerimize aşılamaya çalışıyoruz. Tarafıma layık görülen milli görevden dolayı çok mutluyum. Bu onurlu göreve beni layık gören Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin’e, desteklerini benden esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve Kulüp Başkanımız Cuma Güzel’e şükranlarımı sunuyorum" dedi.



Bidar'a tebrik

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Cuma Güzel, Mehmet Fatih Bidar’ı tebrik ederek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü olarak birçok dalda önemli başarılara imza atıyoruz. Yöneticilerimizden, hocalarımıza ve sporcularımıza hepsi canla başla çalışıyor. Kulübümüze ve şehrimize kazandırdığımız her başarı da ayrı mutlu oluyor sporcularımızla birlikte gururlanıyoruz. Uzun süredir kulübümüzde tekvando hocası olarak görev yapan Mehmet Fatih Bidar kulübümüze değerli sporcular kazandırıp, önemli başarılara imza atmıştır. Son olarak da Tekvando Milli Takımı Antrenörü görevine layık görüldü. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:58

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.