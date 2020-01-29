Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu

– Elazığ ve Malatya'da depremde hayatını kaybedenler için Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kur'anı Kerim okunarak dualar edildi.

İslahiye Merkez Dervişiye Camii’nde İslahiye Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü ve İslahiye Belediyesi tarafından organize edilen programda Nurdağı Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu, Gaziantep İl Müftülüğüne bağlı Gaziantep Emine Konukoğlu Müezzini Kasım Kahraman, Gaziantep Abdulkadir Konukoğlu Camii İmam Hatibi Abdulkadir Kestane, Gaziantep Servi Erdemoğlu Camii İmam Hatibi Bilal Yılmaz ve İbrahim Erpamukçu Cami İmam Hatibi Abdurrahman Zorlu Kur’anı Kerim okudu. Programa çok sayıda vatandaş katıldı. Program, İslahiye Müftü vekili Mehmet Emin Okuyucu tarafından yapılan dua ile son buldu.

Cami çıkışında hayırsever tarafından lokum dağıtıldı.

GAZİANTEP 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:07

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