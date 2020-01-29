Merinosspor TED Ankara Kolejlilersporu yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Merinosspor TED Ankara Kolejlilersporu yendi

İHA

Merinosspor TED Ankara Kolejlilersporu yendi

Türkiye Bayan Voleybol 1. Ligi B gurubunda mücadele eden Merinosspor bayan voleybol takımı kendi sahasında oynadığı Ankara TED Kolejliler sporu yenmeyi başardı. Zorlu geçen maçın ilk setini kaybeden Merinos spor maçı 31 almayı başararak ligdeki galibiyetine bir yenisini ekledi.
Gaziantep Talat Özkarslı kapalı spor salonunda yapılan karşılaşmada Merinos spor yeni iki transferi ile sahaya çıktı. İlk setteki bazı şansızlıklar nedeniyle ilk seti veren Merinosspor, ikinci seti 2522, üçüncü seti 2624 ve son seti de 2518 alarak sahadan galip ayrıldı. Lig başından beri oynadığı maçların 9.unda sahadan galip ayrılan Merinos spor lig sıralamasında 4. sıraya yerleşti. Play Off için mücadele eden Merinos spor bu yolda önemli bir engeli de aşmış oldu. Yeni transferleri smaçör Merve ve pasör Meral maçta göz doldurdu. Merinos spor antrenörü Ali Bağcı, ligde play off ve düşme hattını ilgilendiren bu maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Ligdeki düşme hattında mücadele eden ve yeni transferleriyle güçlü bir kadro oluşturan TED Ankara Kolejliler sporu kendi sahamızda yenerek üç puan almayı başardık. Çekişmeli geçen maçın ilk setini kaybetmemize rağmen ikinci sette toparlandık ve diğer setleri de alarak maçtan galip ayrıldık. Yeni transfer ettiğimiz arkadaşlarımızın ve kadromuzdaki tecrübeli oyuncularımızın da katkılarıyla önümüzdeki maçlara odaklanıyoruz. Bu hafta sonu Mardin Büyükşehir Başak sporla karşılaşacağız. Deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyoruz. Ara transfer dönemi kapanmadan hafta içerisinde bir yabancı oyuncu ile masaya oturmayı planlıyoruz. Bu transfer konusunda son aşamaya geldik. Yeni transferimizi de yaptıktan sonra play off konusunda en iddialı takımlardan birisi olacağız" diye konuştu.
Ali Bağcı yabancı oyuncu transferi konusunda son aşamada olduklarını ve bu hafta içerisinde imzaların atılacağını sözlerine ekledi.

GAZİANTEP

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 873 polisle 4 mahalleye uyuşturucu ablukası Yapılan şok baskınlarda 3 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirilirken 34 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 873 polisle 4 mahalleye uyuşturucu ...
Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal edilmeyecek Gaziantep Havalimanı'nda yükseltilen iniş sistemi faaliyete geçti
YEREL HABERLER Gaziantep'te sis nedeniyle uçak seferleri iptal ...
Pentex Penye Tekstil ve teknolojileri Fuarı 5 Şubat'ta başlıyor
YEREL HABERLER Pentex Penye Tekstil ve teknolojileri Fuarı 5 ...
Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu
YEREL HABERLER Depremde vefat edenler için Kur'anı Kerim okundu
Şehitkamil'de yaşlılara vefa Vefa Hizmeti projesi ile Yaşar ailesinin evdeki tüm ihtiyaçları karşılandı
YEREL HABERLER Şehitkamil'de yaşlılara vefa Vefa Hizmeti projesi ile ...
Tekvando Milli Takım antrenörü Fatih Bidar oldu
YEREL HABERLER Tekvando Milli Takım antrenörü Fatih Bidar oldu
Taklalar atan otomobil kayalıklara çarparak durabildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Taklalar atan otomobil kayalıklara çarparak ...
Yedi Başak depremzedelerin yanında
YEREL HABERLER Yedi Başak depremzedelerin yanında
Şahin’den, depremden etkilenen bölgelere ziyaret
YEREL HABERLER Şahin’den, depremden etkilenen bölgelere ziyaret
Antep fıstığı sektör temsilcileri GTB’de buluştu
YEREL HABERLER Antep fıstığı sektör temsilcileri GTB’de buluştu
GAÜN öğrencileri çolak enerji Ges’e gezi düzenledi
YEREL HABERLER GAÜN öğrencileri çolak enerji Ges’e gezi düzenledi
Mirzaoğlu’ndan depremzedeler için 250 bin TL
YEREL HABERLER Mirzaoğlu’ndan depremzedeler için 250 bin TL
Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Sınır birliklerine zırhlı araç sevkiyatı
Sporcu performans kampı dolu dolu geçiyor Şehitkamil Belediye Başkanı Fadıloğlu: “En iyi sonuçları almak için çaba sarf ediyoruz”
YEREL HABERLER Sporcu performans kampı dolu dolu geçiyor Şehitkamil ...
Yarıyıl tatilini, gençlik kütüphanelerinde değerlendiriyorlar Yarıyıl tatilinde de öğrencilerin adresleri değişmedi 20 gençlik kütüphanesinden binlerce öğrenci yararlanıyor
YEREL HABERLER Yarıyıl tatilini, gençlik kütüphanelerinde ...
Büyükşehir, bahar temizliği için kolları sıvadı
YEREL HABERLER Büyükşehir, bahar temizliği için kolları sıvadı
Bağırsak kanseri hastası kapalı ameliyatla 1 haftada sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Bağırsak kanseri hastası kapalı ameliyatla 1 haftada ...
Eski Milli Boksör Coşkun Kesen sağlığına kavuşuyor
YEREL HABERLER Eski Milli Boksör Coşkun Kesen sağlığına kavuşuyor
Sokakta vatandaşların hizmetine sunulan mobilet çalındı
YEREL HABERLER Sokakta vatandaşların hizmetine sunulan mobilet ...
Mahsum Altunkaya yeniden DEİK Yönetim ve İcra Kurulunda
YEREL HABERLER Mahsum Altunkaya yeniden DEİK Yönetim ve İcra ...
HKÜ Öğrenci Kulüplerinden Elazığ’a uzanan yardım eli HKÜ Yönetimi ve Yardım Ekibi Elazığ’da
YEREL HABERLER HKÜ Öğrenci Kulüplerinden Elazığ’a uzanan yardım ...
Gaziantep’te kaçak sigara ve sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Gaziantep’te kaçak sigara ve sahte içki operasyonu
FETÖ'nün Malezya imamı Gaziantep'te tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ'nün Malezya imamı Gaziantep'te tutuklandı
Şahinbey Belediyesinden akıl ve zeka oyunları kursu
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesinden akıl ve zeka oyunları kursu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X