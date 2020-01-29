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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kanser hastaları için yerli proton hızlandırıcı üretilecek GAÜN tetkik materyallerini ...

İHA

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür 2019 yılını değerlendirerek, bölgede tek olacak adli toksikoloji ana bilim dalının kurulacağını belirtti.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 2019’u üniversite penceresinden değerlendirip, önümüzdeki süreci değerlendirdiği basın toplantısı öncesinde Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlara başsağlığı, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sunarken, ABD’nin Kudüs ile ilgili tavrını da kınadı.

"Nükleer tıpta müthiş gelişmeler"
Rektör Gür, "Geçtiğimiz yıl, özellikle nükleer tıp ile ilgili son derece olumlu gelişmeler yaşandığını açıkladı. Geçtiğimiz ay itibarı ile Nükleer Tıp Görüntüleme Merkezi’nin Türkiye'nin en yoğun çalışan görüntüleme merkezi haline geldiğini, bu merkezde kanser yayılımına bağlı olarak ortaya çıkan kemik ağrılarının tedavisinde kullanılan Lu177 EDTMP maddesiyle tedavinin yapıldığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Gür, “Bu yolla son 6 ayda 100 hasta tedavi edildi. Merkezimiz, Türkiye'nin bu alanda akıllı molekül uygulaması yapan tek merkezi durumunda. Bu tedavi dünyada sadece birkaç ülkede yapılmaktadır. Tedavisi pahalı olduğu için bölgemizdeki üniversitelerin uygulamadığı tiroid kanserli hastaların tedavisini üniversitemizde yapıyoruz. Türkiye’de en gelişmiş son teknoloji PETBT ve SPECT BT cihazları alındı. Bu sayede 200 kiloya kadar obez hastalarının MR’ı hastanemizde çekilmeye başlandı” dedi.

“Kanser hastaları için yerli proton hızlandırıcı üretilecek”
Nükleer ilaç tedarikini sağlamak için altyapı oluşturmak üzere sunulan akıllı molekül üretimi projesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 32 milyon TL ödenek sağladığını açıklayan Prof. Dr. Ali Gür, “Bu projeyle proton hızlandırıcı tesis kurarak medikal sanayide önemli bir üs olmayı hedefliyoruz. Projemiz dünya çapında büyük ilgi gördü. Uluslararası ünlü firmalar, ortaklık kurmak için bize tekliflerle geldiler. Bunları değerlendiriyoruz. Proje hayata geçtiğinde ürettiğimiz akıllı moleküller ile hem kendi hastalarımızı tedavi edeceğiz. Hem de dünyanın birçok ülkesine satarak ülkemize çok yüksek döviz girdisi sağlayacağız. Son 9 ayda, 7’si Sağlık Turizmi kapsamında yurt dışından gelen hastalar olmak üzere 100 ün üzerinde kişiye böbrek nakli yapıldı. 250 yataklı çocuk hastanesi binamızın inşaatıyla ilgili engeller ortadan kalktı ve inşaat hızla sürüyor. Muhtemelen önümüzdeki Eylül ayında hizmete girecek” ifadelerini kullandı.

"Sanayici ile kol kolayız"
Bir GAÜN markası olan İntörn Mühendislik Uygulaması’nın birçok üniversite tarafından uygulanmaya başlandığının altını çizen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Patenti bize ait olan bu uygulamadan hem sanayici, hem öğrenci hem de biz memnunuz. Çünkü sanayici kaliteli eleman buluyor. Öğrenci mezun olur olmaz işine kavuşuyor. Biz de üniversite olarak hem istihdam anlamında, hem de öğrencilerimize iş bulma perspektifinde başarılı oluyoruz. Nitekim üniversitemiz öğrencilerinin mezuniyet sonrası iş bulma sıralamasında Türkiye’nin 14. üniversitesi durumunda” şeklinde konuştu.

"Eğitim ve sosyal bilimlerde atak"
Gaziantep Üniversitesinin mühendislik ve tıp alanının dışında sosyal bilimlerde de önemli gelişmelerin yaşandığı bir üniversite olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Sosyal Bilimlerin alt yapısı ve akademik kadrosu güçlendirildi. İlahiyat ve Hukuk Fakülteleri kısa sürede tercih edilen önemli fakülteler haline geldi. Doktora programları açıldı. Eğitim Fakültesi’nin akademik kadrosu güçlendirildi ve yeni doktora programları eğitime dahil edildi” ifadelerine yer verdi.

“Üç dilde eğitim yapan tek üniversiteyiz”
Gaziantep Üniversitesinin Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere Türkiye’nin üç dilde eğitim yapan tek üniversitesi olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Üniversitemizde, üç dilde eğitim artık kurumsallaştı ve marka değeri oluştu. Uluslararasılaşma bağlamında üniversitemize bağlı uluslararası uzaktan eğitim ve açık öğretim Fakültesi açılması yönünde YÖK de prensip kararı alındı. Burada sadece yabancılara İngilizce ve Arapça eğitim verecek” sözlerine yer verdi.

"Bilim ve sanata katkı ödülleri"
Gaziantep Üniversitesi’nin hem bilim hem de kültür ve sanata katkıları nedeniyle önemli ödüllere layık görüldüğünü de hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Fen Edebiyat Fakültemiz hocalarından Doç. Dr. Mehmet Kahraman hocamız, TÜBAGEBİP Ödülü’nü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almasının ardından, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından verilen TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülünü de Sağlık Bakanımızın sunması üniversitemizin başarı hanesindeki imzalardan yalnız birisidir. Üniversitemize ve şehrimize yaptığımız kültür sanat ve bilimsel aktivitelerle kattığımız değer vesilesi ile farklı kuruluşlar tarafından ödüle kayık görüldük. Öğrencilerine kültürel ve sosyal alanda her türlü desteği vermeyi kendisine ilke edinen üniversitemiz bünyesindeki GAÜNSPORİUM, TSE 13811 Hijyen ve Sanitasyon Standart Belgesi’ni alan ilk üniversite olma başarısını göstermiştir. Son günlerde üniversitemiz bünyesinde bulunan Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi’nin kapatılacağıyla ilgili iddialar da gerçeği yansıtmamaktadır. Müzemiz kapatılmıyor. Kütüphane bünyesindeki müzemiz için daha uygun, daha çok kişinin gezip görebileceği bir uygun mekan arayışımız var. Buraya taşırsak, müze yeri de kütüphanemize kazandırılacak ve kütüphanedeki sıkışıklık büyük ölçüde önlenecek” diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Ulusal ve yerel medyadan geniş bir katılımla gerçekleşen basın toplantısında çeşitli konulara ilişkin soruları da cevaplandırdı. Toplantıya, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Şehmus Demir, Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Rektör Danışmanları Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Öğretim Görevlisi Fahri Çepik, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Kaya, Genel Sekreter Yardımcısı Nuh Okumuş ve Şahinbey Hastanesi Başmüdürü Mustafa Kaplan da katıldı.

GAZİANTEP

29 Ocak 2020 Çarşamba

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