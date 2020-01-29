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Öğrenciler yarı yıl tatilini doğa kamplarında geçiriyor

İHA

Şehitkamil Belediyesi okullara verilen arada 1018 yaş aralığındaki öğrencileri doğa kamplarında misafir ediyor. Mevsim şartlarına özgü planlanan etkinliklerde katılımcı öğrenciler, macera parkurlarında okul stresini atıyor.

Öğrenciler yarı yıl tatilini doğa kamplarında geçiriyor

Şehitkamil Belediyesi okullara verilen arada 1018 yaş aralığındaki öğrencileri doğa kamplarında misafir ediyor. Mevsim şartlarına özgü planlanan etkinliklerde katılımcı öğrenciler, macera parkurlarında okul stresini atıyor.
Şehitkamil Belediyesi tarafından Dülük Tabiat Parkı’nda yer alan Gençlik Kampı’nda gerçekleştirilen etkinliklerle 1018 yaş aralığındaki öğrenciler, yarıyıl tatilini dolu dolu geçiriyorlar. Doğa sporlarına ve macera dolu parkurlara katılan öğrenciler, birbirinden farklı materyaller kullanarak doğanın eğlenceli haliyle tanışma fırsatı buluyorlar. Her yıl on binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kamplarda yapılan tüm faaliyetler, katılımcı grupların fiziksel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyor. Doğada hareketli yaşama adım atan öğrencilerin temel motor özelliklerinin gelişmesine katı sağlayan çalışmalara büyük önem veriliyor. Gençlik Kampı’nda yapılan faaliyetler, katılımcıların korkularını yenmelerine ve heyecanlarını kontrol altına almalarına da olanak sağlıyor.
Gençlerin doğada daha sık zaman geçirmeleri, günlük yaşamdaki hareket oranını arttırmaları ve akranlarıyla uyum içerisinde sosyalleşebilmeleri adına Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı’nda etkinliklerin 4 mevsim esasına göre devam ettiğini kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“20192020 eğitimöğretim yılına verilen 15 günlük arada çocuklarımızın ve gençlerimizin tatil dönemini keyifli ve sağlıklı bir şekilde değerlendirebilmeleri için kültürel, sosyal ve sportif birçok etkinlik planladık. Gençlik Kampı’mızda, gençlerimizin doğada daha sık zaman geçirebilmeleri, günlük yaşamdaki hareket oranını arttırmaları ve akranlarıyla uyum içerisinde sosyalleşebilmeleri adına etkinlikler, 4 mevsim esasına göre devam ediyor. Yarıyıl tatilinde misafir ettiğimiz öğrencilerimiz pentatlon parkuru, paintball, tırmanma duvarı, zipline, ip parkurları, takım oyunları, oryantiring, temel kampçılık eğitimleri, geleneksel oyunlar gibi eğlenceli faaliyetlere katılıyorlar. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve paydaş kurumlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızı ve gençlerimizi doğa, oyun, spor dolayısıyla hareketli bir yaşamla buluşturmayı sürdüreceğiz."

GAZİANTEP

29 Ocak 2020 Çarşamba

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