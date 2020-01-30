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GTO’DA yılın ilk meclis toplantısının gündemi deprem oldu

İHA

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ocak ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ülkemizin yadsınamaz gerçeği deprem konusunda yapılması gereken çalışmalar ana gündem maddesi oldu.

GTO’DA yılın ilk meclis toplantısının gündemi deprem oldu

Gaziantep Ticaret Odasının (GTO) ocak ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda ülkemizin yadsınamaz gerçeği deprem konusunda yapılması gereken çalışmalar ana gündem maddesi oldu.
Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Elazığ Depremi’ne değinen GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, depremlerin ülkemizin yadsınamaz bir gerçeği olduğunu söyleyerek, inşaatlarda deprem yönetmeliğinin önemine dikkat çekti. Teymur, “Çok önemli fay hatlarının bulunduğu ülkemizde inşaat yaparken buna çok özen gösterilmesi, eskiden inşa edilmiş ve depreme dayanıksız binaların ise bir an önce tahliye edilerek, deprem yönetmeliğine uygun şekilde tekrar inşa edilmesi gerekiyor. Bizler her zamanki gibi mağdur olan vatandaşlarımızın yaralarını saracağız tabi ki ama önemli olan böyle olaylardan yara almadan kurtulabilmek.” şeklinde konuştu. 2020 yılı ekonomisini ilişkin beklentileri de değerlendiren Teymur, “Yeni yılın şehrimiz ve iş dünyamız için hayırlı, uğurlu, sağlık ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum. 2020 yılının ekonomik anlamda zor bir yıl olacağını, toparlanma yılı olduğunu çok iyi biliyoruz. Ülkemizin topyekûn kalkınmasını sağlamak ve toparlanma sürecini en hızlı şekilde atlatmak hepimizin en büyük isteği. Türk milleti her zaman zorluklarla başa çıkmayı başarmış bir millettir. Bir an önce toparlanarak ülkemizin kalkınmasını sağlayacağımıza inancım tam" dedi.
"Gelecek için seferber olma vakti"
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da meclis toplantısındaki konuşmasında yaşanan depremin ardından tüm Türkiye’nin tek yürek olup, depremzedeler için seferber olduğunu söyleyerek “asıl önemli olan gelecek için seferber olmak” ifadelerini kullandı. Elazığ depreminde yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine vurgu yapan Yıldırım, “Tüm milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın Yaşatmasın diyoruz ama yaşayacağız. Eğer tedbir almaz, bilinçlenmezsek belki daha da derin acılar yaşayacağız. Bulunduğumuz coğrafi yapı ve tarih diyor ki; ‘deprem geliyor, tedbir al!’ En kötü günde milletçe seferber oluyoruz, bir oluyoruz GTO olarak biz de elimizden geleni yaptık. Gıda ve kışlık giyim malzemelerinden oluşan yardım tırlarını bölgeye gönderdik. Devlet eliyle de bölgeye destek sağlanıyor. Teşvikler, borçların ertelenmesi, kira desteği gibi. Devlet ya da millet eliyle yapılan yardımlar yalnızca günü kurtarmaya yarıyor. Yapılması gereken geleceği kurtarmak, gelecek için seferber olmak. Şimdi gelecek için seferber olma vakti" ifadelerine yer verdi.
İş dünyası olarak da vatandaş olarak da alınması gereken tedbirler, bilinç oluşturmak için seferber olunması gerektiğini söyleyen Yıldırım şöyle devam etti:
“Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz, mesleğini layıkıyla yerine getirmeyerek acılara sebebiyet veren meslektaşlarına göz yummamalı. Yerel yönetimler toplanma alanlarının binalarla dolmasına müsaade etmemeli. Yıl 2020. Artık depreme uygun binalar inşa etmek bizim için lüks olmaktan çıktı, bir zorunluluk haline geldi. Biz teknolojiyi hayatı kolaylaştıracak, güvenli yaşam alanları oluşturacak çalışmalarda kullanmıyorsak ne anlamı var ki?”
"2019 yılında üyelerimizden aldığımız güçle sesimiz gür çıktı"
Gaziantep Ticaret Odasının şehrin sorunlarını gündeme getirme ve çözüm üretmede çok güçlü olduğunu, lobi güçlerini sonuna kadar kullanarak çalmadık kapı bırakmadıklarını vurgulayan Yıldırım, “2019 yılında üyelerimizden aldığımız güçle sesimiz gür çıktı. En güçlü yanlarımızdan birisi de bu. Reel sektörün ve kentin birçok sorununu yüksek sesle dile getirip çözüm aradık. Bundan sonra da bu çizgide ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.
Gaziantep Havalimanında CAT II cihazının aktif olarak devreye girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldırım "Hava ulaşımında yaşanan sıkıntıyı da bulunduğumuz her platformda, istisnasız dile getirdik, bu sıkıntının şehrimize hem para hem de itibar kaybettirdiğini söyledik. Çok şükür ki bu sorun da çözüldü. Geçtiğimiz gün Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Gaziantep havalimanındaki ISL GP cihazı CAT II seviyesine yükseltilerek aktif kullanıma geçtiğini açıkladı. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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