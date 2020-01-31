Gaziantep Polisgücü Hokey’de yeni başarı öyküleri yazıyor Süper Lig’de 14 maç 40 puan 131 puan yeni bir rekor

Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı Antalya’da oynanmakta olan Süper Lig karşılaşmalarında bugün oynadığı iki maçı da kazanarak yenilmezliğini ve süper lig liderliğini sürdürdü.

İlk maçta Kahramanmaraş Hokey takımını 102’lik skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı günün ikinci maçında Selçuklu Belediye Spor ekibini 95’lik skorla yendi.

Avrupa Şampiyonu Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü erkek hokey takımı Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanan THF 20192020 Salon Süper Ligi ikinci etabında bu gün oynadığı iki maçı da farklı skorlarla kazanarak yeni başarı öykülerine imza attı. Günün ilk maçında Kahramanmaraş Hokey takımını 102’lik skorla mağlup eden Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey Takımı, günün ikinci maçında Selçuklu Belediye Spor ekibini 95’lik skorla yenerek Süper Lig liderliğini sürdürdü. Oynadığı 14 maçta toplam 40 puana sahip olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı şu ana kadar rakip kalelere toplan 131 gol atarak yeni bir rekora imza attı.

Kaplan sonuçtan memnun

Sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan sporcuları kutlayarak diğer maçlarda da aynı performansı beklediğini ifade ederek, “Gaziantep adına gurur verici sonuçlar alıyoruz. Süper lig’de şu ana kadar 14 maça çaktık ve 40 puan sahibiyiz. Sporcularımızın ve teknik heyetimizin morali yüksek. Süper Lig sonuna kadar Alanya’da diğer maçları da takip edeceğiz ve Şampiyonluk kupasını alıp Gaziantep'e getireceğiz. Başarıya imza atan sporcularımızı, teknik heyetimizi ve bizlerden desteklerini esirgemeyenleri yürekten kutluyorum” dedi.

Yeni Rota Avrupa Şampiyonaları

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 20192020 Sezonu Erkekler Salon Süper Liginin ardından Gaziantep’in ev sahipliğinde 1416 Şubat 2020 tarihleri arasında Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Trophy Şampiyonasının Alanya’da gerçekleştirileceğini, ardından 2123 Şubat 2020 Avrupa Kadınlar Salon Hokeyi Trophy Şampiyonası için Litvanya’ya gideceklerini ifade ederek, “2020 yılı içerisinde iki takımımızda açık ve kapalı alanda Avrupa Trophy Liginde mücadele ediyor. Şampiyonalardan ilki Alanya’da Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Ardından kadın takımımız Litvanya’ya gidecek. Türkiye’yi Avrupa Trophy liginde temsil eden iki takımımızın bu şampiyonalarda başarılı olması için gereğini yapıyoruz” diye konuştu.

GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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