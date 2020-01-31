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Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: "Sorunları konuşmaktan bıktık, artık çözüm istiyoruz"

İHA

SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının gelirlerinin iyice eridiğini belirterek, "Yıllardır dile getirdiğimiz sorunların artık çözülmesini bekliyoruz. Sağlık çalışanlarının daha fazla oyalanmaya tahammülü kalmadı" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş: "Sorunları konuşmaktan bıktık, artık çözüm istiyoruz"

SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının gelirlerinin iyice eridiğini belirterek, "Yıllardır dile getirdiğimiz sorunların artık çözülmesini bekliyoruz. Sağlık çalışanlarının daha fazla oyalanmaya tahammülü kalmadı" dedi.
SağlıkSen Gaziantep Şubesini ziyaret eden SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanları ile istişare toplantısı yaptı. SağlıkSen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlık çalışanlarının şu andaki en büyük sorununun adaletsiz döner sermaye sistemi olduğunu ifade etti. Yetkililerin artık söz vermekten öteye giderek, sağlık çalışanlarının alın terinin karşılığını vermelerini beklediklerini ifade eden SağlıkSen Genel Başkanı Durmuş, “Artık sözden öte sorunları çözecek adımlar atılmalı. 3600 Ek gösterge gibi, sağlıkta şiddeti önleyecek, döner sermaye adaletsizliğini ortadan kaldıracak düzenlemeler hayata geçirilmeli. Sorunlar daha çok mağduriyet oluşturmadan çözüm üretilmesi gerekiyor. Yetkililer biran önce söz söylemekten ileri giderek sorunları çözecek düzenlemeler yapmalı” şeklinde konuştu.
SağlıkSen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, toplantı sırasında Gaziantep'teki sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar hakkında, Genel Başkan Semih Durmuş'a bilgi verdi. Başkan Arayıcı, sağlık çalışanları dışındaki kamu çalışanlarının arasında gelir farkı olmadığını vurgulayarak, "Bir öğretmen, bir polis ya da bir başka kamu görevlisinin geliri ilden ile, bölgeden bölgeye değişmiyor. Ne yazık ki, biz sağlık çalışanları bırakın farklı ili, aynı ilde çalışanlar arasında bile çok gelir uçurumu görülebiliyor. Hizmetlisinden hekimine kadar kimsenin memnun olmadığı bu sistemin adaletli bir şekle dönüştürülmesi zorunluluktur" diye konuştu.
SağlıkSen Gaziantep Şubesinin yeni il binasını gezen Genel Başkan Durmuş, Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı ve yönetim kurulu üyelerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Gaziantep Şubesinin her zaman başarıları ile örnek olduğunu ifade eden Genel Başkan Durmuş, daha sonra MemurSen Gaziantep İl Temsilciliği tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısına katıldı.

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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