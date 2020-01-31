Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı HKÜ’yü ziyaret etti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez’i kampüste ağırladı.

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen ile Rektörlük Senato Odasında bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunan Çetin Ali Dönmez, HKÜ Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezini de ziyaret ederek bilgiler aldı.

Üniversitesanayi işbirliği konuşuldu

Rektörlük Senato Odasında başlayan ziyarette HKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ulaş Güleç, üniversitesanayi işbirliği çerçevesinde atılan adımlar, sektörün ihtiyacına göre güncellenen müfredat, uygulanan COOP modeli kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yaptı. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde lisans bitirme projelerinin sanayi odaklı yürütüldüğünü söyleyen Ulaş Güleç, HKÜ Mühendislik Fakültesi tarafından başlatılan “ÜniversiteSanayi El Ele Hep Birlikte Dijital Geleceğe” projesini anlattı.

HKÜ Mühendislik Fakültesi tarafından başlatılan bu projenin, Sanayii Odası, Ticaret Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, İpek Yolu Kalkınma Ajansı ve Kalyoncu Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte yürütüldüğünü ifade etti. Proje ile üniversitesanayi işbirliğinin oldukça kuvvetlendiğini söyleyen Güleç, kurulum aşamasında olan HKÜ Teknoparka da değindi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez, toplantının ardından üniversitesanayi işbirliğinin en güçlü uygulandığı merkez olan HKÜ Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezini de ziyaret etti. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen’in eşlik ettiği ziyarette Dönmez, çalışmaların çok başarılı olduğuna ve üniversite sanayi işbirliğinin daha da kuvvetlenmesinin önemine dikkat çekti.

Kalyon garaj ne iş yapar

Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, HKÜ bünyesindeki araştırmacı ve girişimciler ile KOBİ’lere mekanik ve dijital prototipleme cihazları ile fikirlerini tasarıma, tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürme imkânı sağlar. İpekyolu Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen merkez, paydaşlarına Tersine Mühendislik Atölyesi, Mekanik Atölye ve Elektronik Laboratuvarı ile prototipleme imkanı sunar.

GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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