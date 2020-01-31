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Topçuoğlu, intörn mühendislere başarılı olmanın yol haritasını çizdi: "İşiniz tutkunuz olsun" "Para ...

İHA

Topçuoğlu, intörn mühendislere başarılı olmanın yol haritasını çizdi: "İşiniz tutkunuz olsun" "Para için değil başarı için çalışın" "İyi eğitimin yanında sokaktaki hayatı da iyi bilin"

Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen, "İntörn Mühendislik Eğitimi" etkinliğinde konuştu.
Topçuoğlu, "İyi bir eğitim alın. Ancak sokaktaki hayatı da iyi bilin. Sabırla çalışın. Sık sık iş yeri değiştirmeyin. Detaylara önem verin. İşinizde fark oluşturun, değer katın. Başarılı olunca para da statü de zaten gelecektir" dedi.
Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Topçuoğlu, intörn mühendislerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, iş hayatındaki tecrübelerini paylaştı. İntörn mühendislik uygulamasının Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te başlatıldığını belirten Topçuoğlu, "Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin birinden mezun oluyorsunuz. Artık kendi ayakları üzerinde durabilen, kendi kararlarını alan ve hayata atılmaya hazır bireylersiniz" şeklinde konuştu.
"Başarılı olmak için sadece diploma yetmez"
Eğitim hayatının ardından çalışma hayatının başlayacağını vurgulayan Topçuoğlu, intörn mühendislere iş seçimi ile ilgili olarak, "Mezun olduktan sonra, bir kısmınız kendi işini kuracak, bir kısmınız kamu veya özel sektörde çalışarak hayata atılacaksınız. Her insan hayatta başarılı olmak ister. Başarılı olmak için sadece diploma yetmez. Bunun için öncelikle doğru işi, doğru şirketi ya da kurumu seçmek gerek. Çalışacağınız şirket dinamik, büyüyen, yenilikçi ve dışa açık bir şirket mi? İhracatı var mı? Hedeflerinizle şirketin hedefleri uyumlu mu? Bu soruların cevabına göre iş başvurusu yapmalısınız" şeklinde konuştu.
İş başvurusunda nelere dikkat edilmeli
İş başvurusu ile ilgili aşamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Gülsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, iş başvurusunda bulunan kişinin giyimi, kendini ifade etme biçimi ve o işi ne kadar istediğini karşı tarafa yansıtma durumunun önemli olduğuna dikkat çekti. Topçuoğlu, işe girmek için yapılan görüşmede önceliğin ücret ve statü olmaması gerektiğini de belirttikten sonra, "İş görüşmesi yaparken karşınızdaki sizin farklılıklarınızı, yeteneklerinizi, donanımlarınızı görsün. Rakiplerinizden farkınızı ortaya koyun. O işte başarılı olacağınıza inansınlar" diyerek, çalışma hayatına atılacak mühendislerle tecrübelerini paylaştı.
İşe başlayınca nasıl davranılmalı
Topçuoğlu, işe girdikten sonra da, nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini belirterek, "Önce sabırlı olun, çok iş değiştirmeyin. Mesela 6 ay sonra ben buradaki tüm işleri öğrendim demeyin. 6 Aylık bir süre, o işyerindeki kurum kültünü bile öğrenmeye yetmeyebilir. Bunun yanında çok iş değiştirmeyin. Örneğin hiçbir işveren 5 yılda 3 işyeri değiştiren bir kişiyi işe almak istemez. Ücretinizi aylık olarak değil, 5 yıllık ortalamasına bakarak değerlendirin. Meraklı, ve vizyon sahibi olun. Detaylara ve ekip çalışmasına önem verin. Yaptığınız işte mutlaka değer katın. İşi sadece mesai saatlerinde yaşamayın, işiniz tutkunuz olsun. Bakmakla görmek farklı şeyler. Başarı detaylarda gizlidir. Mesleğiniz ve işinizle ilgili yenilikleri ve trendleri takip edin. Mücadele edin, azimli olun. Öncelikle para kazanmak için değil başarmak için çalışın. Başardığınızda para da statü de zaten gelecektir. Zor günlerde maddimanevi insanların yanında olun. O gün verilen destek, gelecekte size mutlaka olumlu bir şekilde yansıyacaktır. Sivil toplum örgütlerinde aktif olun, görev alın. Bu hem çevre edinmenizi sağlar hem de topluma hizmetin bir aracıdır. Kibir ve gururlanmak başarının en büyük düşmanıdır, mütevazi olun. Davranış ve kişiliğinizle çevrenizin güvenini kazanın. Hayatın içinde olun, hayatın gerçeklerini öğrenin. Hem en iyi eğitimi alacağız hem de hayatın yani sokağın ve piyasanın gerçeklerini de bileceğiz. Ben bunu yüzde 50 eğitimli olun, yüzde 50 de sokak çocuğu olun şeklinde ifade ediyorum. Geçmişte yaşadığınız olumsuzluklara takılıp kalmayın, pozitif olun, ileriye bakın. Dünya globalleşti. Mutlaka İngilizceyi çok iyi derecede öğrenin, işinizde iyi olmak istiyorsanız bu olmazsa olmanızdır. Kimse sizin duygularınızı tercüme edemez" ifadelerini kullandı.
Huzurlu aile başarıyı artırır
Mustafa Topçuoğlu, ilgi ile dinlenen konuşmasında, huzurlu bir aile hayatının önemine de dikkat çekti. Huzurlu bir aile hayatının iş hayatındaki başarıyı artıracağını vurgulayan Topçuoğlu, intörn mühendislere, "Eşinizi doğru seçin" tavsiyesinde bulundu. Topçuoğlu, "Aile içi huzur çok önemli. Ailede huzuru olan kişilerin işteki başarısı çok daha yüksek olur. Ayrıca, karşının sözünü kesmeden dinleyebilen, çabuk kızmayan, sabırlı insanların daha başarılı olduğunu gördüm. Her şeyi olumsuz düşünen kişilerle arkadaşlık etmeyin. Hayatın kendisi mücadeledir asla vazgeçmeyin. Hepinize yaşamınızda başarılar diliyorum.Bu ülkenin çalışkan, ülkesini seven vatansever gençlere ihtiyacı var. Yolunuz açık olsun" diye konuştu.
Atatürk Kültür Sahne'sinde düzenlenen etkinliğe Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Günal, Özpolat Makine Genel Müdürü Ali Özpolat, Büyükşehir Belediyesi ARGE İnovason Daire Başkanı Meryem Arslan, UNDP Saha Koordinatörü Seracettin Yüzgülen de konuşmacılı olarak katıldı.

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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