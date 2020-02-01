Oto hırsızı 3 şahıs yakalandı

Gaziantep’te oto hırsızı oldukları tespit edilen 3 kişi Gaziantep polisi tarafından yakalandı.
Gaziantep Emniyeti Oto Hırsızlık Büro Amirliğince Şahinbey'de meydana gelen oto hırsızlığı olaylarını aydınlatmaya yönelik yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli şahıs yakalanmış, Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.
Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
GAZİANTEP
30 Ocak 2020 Perşembe
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