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Ahmet Yesevi Sosyal Tesisi Ve Kurs Merkezi’nin açılış töreni düzenlendi Gaziantep Büyükşehir ...

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmak amacıyla GASMEK kurslarına yönelik çalışmalarını sürdürdü, örnek belediyecilik anlayışından hareketle Gaziantep Modeli'ni güçlendirdi, hizmet alanını açılışı yapılan Ahmet Yesevi Sosyal Tesisi ve Kurs Merkezi'yle genişletti.

Ahmet Yesevi Sosyal Tesisi Ve Kurs Merkezi’nin açılış töreni düzenlendi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin: “Yeni Ahmet Yesevi’ler yetiştirmeliyiz”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitime yatırım yaparak bireyi üretken kılmak amacıyla GASMEK kurslarına yönelik çalışmalarını sürdürdü, örnek belediyecilik anlayışından hareketle Gaziantep Modeli’ni güçlendirdi, hizmet alanını açılışı yapılan Ahmet Yesevi Sosyal Tesisi ve Kurs Merkezi’yle genişletti.
Açılışta; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ve Müslüm Yüksel, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyesi başkan vekilleri, çok sayıda muhtar ve mahalle temsilcileri yer aldı.
“Ahmet yesevi ismi çok önemli”
Ahmet Yesevi Sosyal Tesisi ve Kurs Merkezi’nin açılış töreninde konuşan Fatma Şahin, “Barış Mahallesi’nin ismi o kadar güzel ki dünyanın barışa ihtiyacı var. Dünyanın kardeşliğe ihtiyacı var. Çok güzel bir söz var, ‘Barış kalpte başlar’ diyor. Bugün hava soğuk ama yüreğinizde büyük bir sıcaklık var. O yüzden siz mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. 18 yıl önce yola çıktığımızda, ‘Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ dedik. Hiçbir mahalleyi birbirinden ayırt etmeyeceğiz. Kadını erkekten ayırt etmeyeceğiz, nerede doğarsa doğsun; Kürt veya Türk olsun, Alevi veyahut Sünni olsun. Her insanı yaratılandan ötürü sevdik. Halka hizmet, hakka hizmet demektir. Vali Davut Gül’ün başkanlığında eğitim seferberliği içindeyiz. Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı’nı bekleyerek yola devam edemeyiz. O nedenle biz de bu yolda desteklerimizi ve hizmetlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Gaziantep büyük bir modele sahip. Hep birlikte, ‘Eğitimde önce insan’ dedik. Eğitim olmazsa olmazımızdır. Evlatlarımızı geleceğe hazırlamak istiyoruz. Ben de bir anneyim. Annelerin hissettiklerini ben de çok iyi biliyorum. Bizlerin istediği tek bir şey var; benimin evladım benden daha iyi yaşasın. Bu anlayışın akabinde fırsat eşitliğinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Ahmet Yesevi ismi çok önemli. Yeni Ahmet Yesevi’ler yetiştirmemiz lazım. Bizim medeniyetimiz, sevgi saygı medeniyetidir. Bunu geçmişten bugüne aktaran isimlerden birisi de Hoca Ahmet Yesevi’dir. Bu nedenle bizim bu ismi geleceğe taşımamız elzemdir. İşte o nedenle adını verdiğimiz bu tesisimiz bizim için çok önemlidir” dedi.
“Çocuklarımızın bir mesleği olacak”
Gaziantep Valisi Davut Gül, güzel bir işe şahitlik ettiklerini belirterek, “Eskiden herkesin bir amacı vardı. Başımızı sokabileceğimiz bir evimizin olması bizim için yeterliydi. Ancak devir değişti. Artık sosyal ihtiyaçlar da en az başımızı sokacağımız ev kadar önem kazandı. Burada kadınlara, çocuklara ve gençlere hitap eden bir tesis inşa edildi. Bu aileyi güçlendirecek. Aile güçlendiğinde ise birçok problem ortadan kalkacak. Çocuklarımızın kötü yolları düşmesini engelleyecek. Çocuklarımızın bir mesleği olacak. Böylelikle hayata daha güvenli bakacaklardır. Emeği geçen herkese o nedenle çok teşekkür ederim” diye konuştu.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, seçim döneminde Barış Mahallesi’ndeki sosyal tesis eksikliğini öğrendiklerini dile getirerek, Ahmet Yesevi Sosyal Tesisi ve Kurs Merkezi’nin mahalleye kazandırılmasına öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel ise Türkiye genelindeki birçok belediyenin insanı merkeze alarak çalışmalarını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, Gaziantep’in de bu konuda en güzel örnek olduğunu ifade etti.
AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, Gaziantep’in her mahallesinde böyle tesislere ihtiyaç olduğunu anımsatarak, “belediyelerimiz bu konuda elinden gelen gayreti gösteriyor. Bunlara şahit olduk” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol, Ahmet Yesevi Sosyal Tesisi ve Kurs Merkezi’nin açılışını yaparak tesisi gezdi.

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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