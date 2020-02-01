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Ata yüzme şenliğinde büyük heyecan yaşandı 12 farklı kulüpten 310 sporcu kulaç attı Minikler ...

İHA

Ata yüzme şenliğinde büyük heyecan yaşandı 12 farklı kulüpten 310 sporcu kulaç attı Minikler kulvarlarda büyük tecrübe kazandı

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87. yıl dönümü anısına ‘Ata Yüzme Şenlikleri’ düzenledi. Organizasyonda, 12 farklı kategoride 300’ün üzerinde sporcu kulaç attı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87. yıl dönümü anısına Şehitkamil Belediye Başkanlığı ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Alleben 1 Yüzme Havuzunda düzenlenen Ata Yüzme Şenlikleri’nde 12 farklı kulüpten 310 sporcu kulvarlarda mücadele etti. Serbest, kurbağa ayak, kelebek, sırtüstü, kurbağalama, tahtalı ayak ve karışık stillerinde düzenlenen yarışlarda 510 yaş aralığındaki sporcular yarıştı. Küçük yaş gruplarına yarışma kültürünü aşılamak, takım olma bilinci kazandırmak ve öğrendiklerini uygulayabilme fırsatını sunmak amacıyla düzenlenen organizasyonda minik kulaçlara, tribünlere büyük ilgi gösteren velileri alkışlarıyla moral verdi.
Yarışma programına göre sabah seansında farklı kategorilerde dereceye giren sporcular, seremoni esnasında ödüllerini Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci’nin elinden aldı.
Bu tecrübe çok değerli
Ata Yüzme Şenlikleri açılış seremonisinde katılımcılara seslenen Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, düzenlenen organizasyonda minik sporcuların edindiği tecrübenin spor yaşamları için çok değerli olduğunu kaydetti. Başkan Yardımcısı Özkeçeci, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e gelişinin 87. yıl dönümü anısına düzenlenen yüzme yarışlarına 2 farklı ilden, 12 farklı kulüpten 310 sporcumuz katıldı. Bu organizasyonda 510 yaş aralığındaki sporcularımız kulvarlarda yerini aldı. Sporcularımızın yarış deneyimi kazanması adına düzenlenen bu organizasyonda emeği geçen başta sporcu velilerimiz olmak üzere, teknik ekiplere, hakemlerimize, yüzme branşı federasyon il temsilciliğine teşekkür ediyorum. Spor şehri Gaziantep’e yakışır bir şekilde geleneksel spor organizasyonlarını hız kesmeden gerçekleştiriyor ve bu organizasyonlarda on binlerce sporcumuzu ağırlıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte Şehitkamil Belediyesi olarak spora olan büyük desteğimiz davam edecek. Tüm sporcularımıza, kariyerleri boyunca bir kez daha başarılar diliyor, dereceye giren tüm spor kulüplerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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