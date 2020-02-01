Şehitkamil, planlı kentsel gelişimini sürdürüyor

Yol açma, asfalt, parke taşı, bordür çalışmalarıyla ilçenin planlı ve modern gelişimini sürdürdüğünü kaydeden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Göreve geldiğimiz günden bugüne ekip arkadaşlarımızla yol konusunu çok önemsedik ve bunu yaptığımız çalışmalarla ispat ettik” dedi.

Yaşam alanlarında, iş sahalarında ve çiftçinin üretimini arttıracak arazilerde bugüne kadar binlerce kilometre açarak halkın yaşam kalitesine, ekonomisine doğrudan katkı sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, planlı kentleşmenin gereklilikleri doğrultusunda hareket ettiklerini anlattı. 3 farklı koldan yol çalışması yürüttüklerini belirten Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “İlçe genelinde yeni ve nitelikli konut alanlarının oluşturulması için daha önceden imara açılan alanların uygulamasını yaparak yol açma çalışmaları yaptık. Bir yandan yeni iş sahaları oluşturmak adına küçük ve orta ölçekli yatırımcılara destek olmak için yol açma çalışmaları gerçekleştirirken, diğer taraftan da çiftçinin üretimini arttırmak için arazi yolu açtık” şeklinde konuştu.

Vatandaşları, hak ettikleri hizmetlerle buluşturma amacıyla çalışma yürüttüklerini vurgulayan Fadıloğlu, “Göreve geldiğimiz günden bugüne ekip arkadaşlarımızla yol konusunu çok önemsedik ve bunu yaptığımız çalışmalarla ispat ettik. Görev süremiz içerisinde yaklaşık bin 500 kilometre yol açtık. Şehir merkezinde açtığımız yolların büyük bir kısmını asfaltlandık. Amacımız yürüttüğümüz çalışmalarla her vatandaşımızın hayat kalitesini arttırmak” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar, vatandaşı, yatırımcıyı ve çiftçiyi kapsıyor

Fadıloğlu, yol konusunda gerçekleştirilen çalışmalara ilgili, “İlçemizin farklı noktalarında bulunan alanlarda Türkiye’ye örnek teşkil edecek imar uygulamalarına imza attık. Aynı anda hem imar hem de altyapı çalışmaları yürüttüğümüz yeni yaşam alanları ile daha yaşanabilir bir Şehitkamil hedefimize bir adım daha yaklaştık. Vatandaşlarımızın ikamet ettiği ve edeceği alanlarda bugüne kadar yüzlerce kilometre yol açtık. Sancaktepe, İbrahimli 2, Fıstıklık, Belkıs, İncilikaya, Karacaahmet, Alparslan, Şehirgösteren, Beykent, Gazikent, Göktürk ve kırsal bölgede bulunan Sinan mahallesinde açtığımız yollarla oluşturduğumuz yaşam alanlarında yüzbinlerce vatandaşımız ikamet ediyor ve ikamet edecek. Yaşam alanları oluşturmakla kalmıyoruz. Küçük ve orta ölçekli yatırımcılarımız için iş imkanı sağlayacak nitelikli alanlar da oluşturuyoruz. Sanayi Mahallesi’nde önemli çalışmalar yaptık. Gaziantep, bölgenin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. Kentin sanayisinin gelişimine olan katkılarımız artarak sürecek. Şehitkamil Belediyesi olarak 25 Aralık Sanayi Sitesi civarında, KÜSGET bölgesinde, Ayakkabıcılar Sitesi civarında binlerce metrekare alanda yüzlerce kilometre yol açtık. Yatırımcılarımıza olan desteğimiz artarak devam edecek. Çiftçimizin tarım arazisi içinden geçen ya da normalde hayvan geçirilemeyecek yerde kırım çalışmalarıyla nitelikli yollar açtık. Kırsal bölgede bulunan ve çiftçinin üretimi doğrudan etkileyen yaklaşık bin kilometre arazi yolu açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Açtığımız arazi yollarının mıcırlamasını yapıyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Şehitkamil’deki modern yol sayısı her geçen gün artıyor. Hem merkezde hem de kırsal bölgede bulunan mahallelerimize eşit hizmet ilkesi ile önemli asfaltlama, parke taşı ve bordür çalışmasını aynı anda yapıyoruz. Kapsamlı şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımız aralıksız devam edecek” diye konuştu.

GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:59

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.