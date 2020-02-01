Suriye sınırına obüs ve kirpi sevkiyatı

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TÜRKİYE´nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR´lardan oluşan iki ayrı askeri konvoy Gaziantep´in İslahiye İlçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen kirpiler ile obüsleri taşıyan TIR´lar akşam saatlerinde İslahiye´ye ulaştı. Kirpilerden oluşan konvoy çevre yolunda ilerlerken, obüsleri taşıyan TIR´lar ise Cumhuriyet Mahallesinden geçtikten sonra Hatay yönüne gitti. Askeri araçların Hatay´dan sonra Suriye´deki üs bölgelerine konuşlandırılacağı belirtildi.



GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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