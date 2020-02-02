Çekyatı kaynak yaparken evi yaktı

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Muhittin Aslan (40) evindeki kırılan çekyatı kaynak makinesiyle onarmak istedi. Aslan'ın çalışması sırasında kaynaktan çıkan kıvılcımların sebep olduğu yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Dervişpaşa Mahallesindeki tek katlı evde meydana geldi. 4 çocuk babası Muhittin Aslan, evindeki çekyatın kırılan kısmını kaynak yapmak istedi. Aslan, kaynak yapmaya başladığı sırada çıkan kıvılcımlar çekyat ile halıya sıçrayınca yangın çıktı. Aile fertleri dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, odadaki eşyalar kullanılmaz hale geldi.

GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:59

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.