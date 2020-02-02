Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile geçildi.
GAZİANTEP
30 Ocak 2020 Perşembe
İMSAK06:06
GÜNEŞ07:28
ÖĞLE12:49
İKİNDİ15:35
AKŞAM17:59
YATSI19:16
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