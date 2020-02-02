Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, lider DG Sivasspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 31 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Maxim düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10

31. dakikada sağ kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kale önünde Hakan topu filelere yolladı. 11

39. dakikada Maxim'in ara pasında Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Muhammet Demir takımını bir kez daha öne geçirdi. 21

44. dakikada Kayode'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Maxim sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu. 31



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Arda Kardeşler x, Aleks Taşçıoğlu x, Mehmet Metin x

Gaziantep FK: Günay Güvenç xxx, Oğuz Ceylan xx, Kana Bıyık xxx, Alin Tosca xx, Papy Diyabodji xx, Morais xx, Maxim xxx, Sousa xx, Güray Vural xx, Muhammet Demir xx, Kayode xx

Yedekler: Haydar, Olkowski, Mehmet Erdem, Kubilay, Kenan, Chibsah, Diarra, Furkan, Powlowski, Twumasi

Teknik Direktör: Marius Sumudica

D.G. Sivasspor: Samassa x, Goiano x, Caner x, Appindangoye x, Uğur x, Fatih Aksoy x, Mert Hakan x, Hakan Arslan xxx, Emre Kılınç x, Erdoğan Yeşilyurt x, Yatabare x

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Papp, Barış, Ziya, Camara, Yasin Öztekin, Claudemir, Skuletic

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Maxim (dk. 4 ve 44), Muhammed Demir (dk.39) (Gaziantep), Hakan Arslan (dk. 31) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Papy, Kayode (Gaziantep FK), Erdoğan, Mert Hakan (Sivasspor)

GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:59

YATSI 19:16

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