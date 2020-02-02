Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: 5-1

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Tosca, Maranhao, Sousa, Djilobodji, Kayode (Dk. 70 Chibsah), Maxim (Dk. 81 Kenan Özer), Güray Vural (Dk. 66 Diarra), Muhammet Demir
SİVASSPOR: Samassa Goiano (Dk. 63 Yasin Öztekin), Caner Osmanpaşa, Appidangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy (Dk. 63 Skuletic), Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş (Dk. 83 Claudemir), Emre Kılınç, Yatabare
GOLLER: Dk. 4 Dk. 47 Maxim, Dk. 31 Muhammet Demir, Dk. 78 Diarra, Dk. 85 Kenan Özer (Gaziantep FK) Dk. 31 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Djilobodji, Kayode, Güray Vural (Gaziantep FK) Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)Süper Lig'in 20´nci haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.
Karşılaşma 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.4´ücü dakikada orta alanda gelişen ev sahibi takımın atağında Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu önünde bulan Maxim´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
12´nci dakikada konuk takımın atağında Emre Kılınç'ın ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
31´inci dakikada sol taraftan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Topa gelişine vuran Hakan'ın yaptığı vuruşta top ağlarla gitti: 1-1.
39´uncu dakikada ev sahibi takımın orta alandan başlattığı atakta Maxim'in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda savunmaya da çarpan top meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
47´nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-1.
61´inci dakikada ev sahibi takımın kale önünde karambol yaşandı kaleci Günay Güvenç, Sivasspor'un ceza sahası içindeki 3 şutunu da üst üste kurtardı.
78´inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topu taşıyan Maxim´in vuruşunda top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Diarra´nın vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.
85`inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Özer´in uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.
Müsabaka ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile son buldu.
GAZİANTEP
30 Ocak 2020 Perşembe
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