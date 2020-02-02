Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: 5-1

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Aleks Taşçıoğlu, Mehmet Metin

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Oğuz Ceylan, Kana-Biyik, Tosca, Maranhao, Sousa, Djilobodji, Kayode (Dk. 70 Chibsah), Maxim (Dk. 81 Kenan Özer), Güray Vural (Dk. 66 Diarra), Muhammet Demir

SİVASSPOR: Samassa Goiano (Dk. 63 Yasin Öztekin), Caner Osmanpaşa, Appidangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fatih Aksoy (Dk. 63 Skuletic), Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş (Dk. 83 Claudemir), Emre Kılınç, Yatabare

GOLLER: Dk. 4 Dk. 47 Maxim, Dk. 31 Muhammet Demir, Dk. 78 Diarra, Dk. 85 Kenan Özer (Gaziantep FK) Dk. 31 Uğur Çiftçi (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Djilobodji, Kayode, Güray Vural (Gaziantep FK) Erdoğan Yeşilyurt, Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)Süper Lig'in 20´nci haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı.

Karşılaşma 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.4´ücü dakikada orta alanda gelişen ev sahibi takımın atağında Gaziantep FK serbest vuruş kazandı. Kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu önünde bulan Maxim´in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

12´nci dakikada konuk takımın atağında Emre Kılınç'ın ceza yayının gerisinden kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

31´inci dakikada sol taraftan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inmeden pasını ön direğe doğru gönderdi. Topa gelişine vuran Hakan'ın yaptığı vuruşta top ağlarla gitti: 1-1.

39´uncu dakikada ev sahibi takımın orta alandan başlattığı atakta Maxim'in ara pasıyla buluşan Muhammet Demir'in vuruşunda savunmaya da çarpan top meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

47´nci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası dışında yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi: 3-1.

61´inci dakikada ev sahibi takımın kale önünde karambol yaşandı kaleci Günay Güvenç, Sivasspor'un ceza sahası içindeki 3 şutunu da üst üste kurtardı.

78´inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında topu taşıyan Maxim´in vuruşunda top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Diarra´nın vuruşunda top ağlara gitti: 4-1.

85`inci dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası dışında topla buluşan Kenan Özer´in uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 5-1.

Müsabaka ev sahibi ekibin 5-1'lik üstünlüğü ile son buldu.



GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:59

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.