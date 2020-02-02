Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, deplasmanda 51 mağlup oldukları Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Şansız goller yiyerek beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık" dedi. Çalımbay, toplantıda Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya da tepki gösterdi.

Süper Lig’in 20. haftasında lider D.G. Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK’ya 51 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek Gaziantep FK Teknikte Direktörü Marius Sumudica'ya tepki gösterdi. Zorlu bir deplasmanda oynadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Yaptığımız hatalardan dolayı şansız goller yedik. İkinci yarı güzel pozisyonlar bulduk ama bu bir şeyleri değiştirmek için yeterli olmadı. Özellikle son 20 dakikada önemli pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Kontra ataklarda etkili olamayınca goller bulamayınca ve pozisyona giremeyince bu yenilgi gayet normal oluyor. Ligde 10 maçtır büyük bir seri yakalamıştık. Burada o serimiz sona erdi. Artık önümüzde final maçları var. Bu maçlara daha dikkatli hazırlanıp bu maçtan da önemli dersler alacağız. Bugün Hakem arkadaşımız da çok güzel maç yönetti" ifadelerini kullandı.

Maç içerisinde Caner Osmanpaşa ile yaşadığı bir pozisyon nedeniyle Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya da tepki gösteren Çalımbay, "Teknik direktör olarak bizim örnek olmamız gerekiyor. Rakip teknik direktör arkadaşımızın yaptığı çok ayıp. Benim oyuncuma 5 işareti yapıp saldıramaz. Oyuncuma tepki gösterip, münakaşaya giremez. Teknik adam kendi işine bakmalı. Bu durum Gaziantep FK takımına da rakip hocaya da yakışmıyor. Biz rakibe ne kadar saygılı davrandıysak rakip de yani o arkadaşımız da saygılı olmalı ama o kötü davrandı. Hakem arkadaşımız iyi maç yönetti ama rakip hocayı bir kez bile ikaz etmedi. Hakemlerin böyle şeylere izin vermemesi gerekiyor. Rakibin de bizi tahrik etmemesi gerekiyor. Maç için de söylenecek pek bir şey yok. Ben, Gaziantep FK takımını tebrik ediyorum. Hatalar yaptık hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık" şeklinde konuştu.

GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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