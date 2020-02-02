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Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının ardından

DHA

Süper Lig´in 20´nci haftasında Gaziantep FK sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. 5-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile biten karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maç esnasında tartışma yaşadığı Sivasspor´un oyuncusu Caner Osmanpaşa ile ilgili olarak oyuncunun kendisinin üzerine yürüdüğünü ifade etti. Sumudica, "Karşı takım ailem bile olsa hiç düşünmeden sonuna kadar mücadele ederim. Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi. Ben de cevabını verdim. Ve benim üzerime yürüdü. Ben onların alanına bile geçmemiştim. Rakip takımın teknik heyeti bizim alana girdiler. Çok tecrübeleri bir hocaları var, kendisine saygı duyuyorum" dedi.
Sumudica, kazandıkları galibiyet ile ilgili olarak ise oyundan memnun olduğunu ve taktiksel olarak iyi bir maç çıkardıklarını belirterek, "İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalecimiz harika maç çıkardı. Terinin son damlasına kadar savaştılar oyuncularımız. Taktiksel olarak güzel bir maç çıkardık. Futbolu çok sevdiklerini gördüm. Taraftar takımımızın arkasında itici bir güç oldular. Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum. Küçük bir ameliyat geçirdi. Ayrıca eski başkanımız Adil Konukoğla´na da armağan ediyorum. Bana inandı ve beni bu göreve getirdi. Yeni yönetimle de devam ettik. Bana inandılar. Bu galibiyeti hak ettik. İlk sıradaki takıma karşı kazandık. 3-4 galibiyet daha alırsak buraya geldiğimde verdiğim sözü tutmuş olurum. Maxim´in oyunundan çok memnunum. İki oyuncu girdi takıma ve farklılık yarattı. Ayrıca oyuna sonradan giren Kenan ve Diarra gol attı. Oyuna girdiklerinde fark yarattılar" dedi.
RIZA ÇALIMBAY: BEKLENEN BİR YENİLGİ OLDU
Demir Grup Sivasspor Teknik Direk Direktörü Rıza Çalımbay ise kontra ataklarda etkili olamadıklarını bu yüzden de beklenen bir yenilgi olduğunu söyledi.
Çalımbay maçtan ders alacaklarını belirterek, "Beklenen bir yenilgi oldu. Yaptığımız hatalardan dolayı ilk yarı şanssız bir gol yedik. İkinci yarı güzel pozisyonlar bulduk ama yeterli değildi. Özellikle son 20 dakikada önemli pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Kontra ataklarda etkili olamazsak goller bulamazsak, pozisyona giremezsek bu yenilgi gayet normal. Maça gelecek olursak Gaziantep takımını tebrik ediyorum. Hatalar yaptık, hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. 10 maçtır büyük bir seri yakaladık. Bunlar önemli değil final maçlarımıza daha dikkatli hazırlanıp bu maçtan önemli dersler alacağız" diye konuştu.
Öte yandan Çalımbay, maç içerisinde yaşanan Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ile oyuncusu Caner Osmanpaşa arasında yaşanan gerginlikle ilgili Sumudica´nın kulüp yönetimi tarafından ikaz edilmesi gerektiğini ifade etti.
Çalımbay, "Teknik direktör olarak örnek olmamız gerekiyor. Teknik direktör arkadaşımızın yaptığı çok ayıp. Benim oyuncuma 5 işareti yapıp saldıramazlar bu hareketler Gaziantep FK takımına yakışmıyor. Bu takıma yakışmayan hareketler yaptı. Biz ona ne kadar saygılı davrandıysak o arkadaşlarımıza kötü davrandı. Hakem arkadaşımız iyi maç yönetti ama bir kez bile ikaz yapmadı. Hakemin böyle şeylere izin vermemesi gerekiyor. Bizi tahrik etmemesi gerekiyor. Ben bu zamana kadar 2 sarı kart gördüm. O da çizgiyi geçtiğim içindi. Gaziantep takımının başkanı bu konuda ikaz etmesi lazım. Teknik direktör topluma örnek olması gereken bir insan. Bu davranış yarın ters tepebilir" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Marius Sumudica'nın açıklamaları
Rıza Çalımbay´ın açıklamaları

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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