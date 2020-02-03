Yaban hayatına devlet şefkati

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğü tarafından dağların ıssız ve yüksek kesiminde yaşayan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Birçok yaban hayvanının yaşadığı Sof Yaylası, Nurdağı ve Amanos dağının uzantısı Gökçe dağ mevkiinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Gaziantep Şube Müdürlüğüne bağlı av koruma memurları tarafından yem bırakıldı. Hava sıcaklığının eksilerde seyrettiği bu bölgelerde yaşayan yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Av Koruma Memuru Hasan Önder Ağca, bu yüksek kesimlerde yemleme çalışması yaptıklarını, yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmasının süreceğini ifade etti.

GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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