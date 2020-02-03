Sevgililer gününde şanslı çiftlere tatil hediyesi SANKO Park’tan üç şanslı çifte tatil hediyesi

Gaziantep’in alışveriş merkezi Sanko Park, Sevgililer Günü kutlama etkinlikleri kapsamında üç şanslı çifte muhteşem bir tatil kazandıracak.

Sanko Park AVM Müdürü Niyazi Büyükaksu, 116 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlenecek kampanya kapsamında, Sanko Park’taki mağazalardan aynı gün içinde 150 TL ve katları tutarında alışveriş yapan herkesin muhteşem bir tatil için çekilişe katılma hakkı elde edeceğini söyledi.

Kampanya Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2020 tarih ve 40453693255.01.02E.844 nolu izni ile gerçekleştirileceğini belirten Büyükaksu, 1 :Şubat 2020 saat 10.00’da başlayan ve 16 Şubat 2020 saat 22.00’ye kadar sürecek kampanyada, katılımcıların, alışveriş fiş/faturalarını Sanko Park Alışveriş Merkezi içindeki danışma bankosuna ibraz ettirerek, çekilişe katılım hakkı kazanacağını kaydetti.

Büyükaksu, kampanyanın beş bin TL değerinde Tur Seyahat ve Konaklama Çeki kazanan üç çiftinin, Milli Piyango İdaresi yetkilileri ve noter huzurunda 25 Şubat 2020 tarihinde yapılacak çekilişle belirleneceğini sözlerine ekledi.

SANKO Park

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127 bin 489 metrekare inşaat alanı ve 56 bin 144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır. Sanko Park'ın birçok marka karmasının yanı sıra, Sanat Galerisi yer almaktadır. Sanko Park’ta, 3 bin 389 metrekare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları’nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. 1.600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor.

GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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