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Etem Çalışkan’ın “Atatürk portreleri” sergisi SANKO Sanat Galerisi’ndeki sergi 7 Şubat’a kadar ...

İHA

Etem Çalışkan’ın “Atatürk portreleri” sergisi SANKO Sanat Galerisi’ndeki sergi 7 Şubat’a kadar gezilebilecek

Adı Atatürk ile özdeşleşmiş dünyaca ünlü ressam, hattat ve kaligrafi ustası Etem Çalışkan’ın, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’i ziyaretlerinin 87’nci yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında SANKO Sanat Galerisi’nde açtığı “Atatürk Portreleri” sergisi 7 Şubat’a kadar gezilebilecek.
SANKO Holding’in düzenlediği sergide, Atatürk Portrelerinden seçtiği 20 resmini sanatseverlerle buluşturulduğunu belirten asırlık çınar Çalışkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 87 yıl önce gerçekleşen Gaziantep ziyaretleri sırasında çekilmiş fotoğrafları ve Gaziantep’in “Gazi”lik Madalyasının fotoğrafının da yer aldığını söyledi. Çalışkan, Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık çalışma sonucu el yazısıyla ile hazırladığı, 844 sayfadan oluşan ve 2002'de yayımlanan “NUTUK” adlı eserinin orijinal baskısının da sergilendiğini kaydetti.
Etem Çalışkan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yılında, Sanko Sanat Galerisi’nde sergi açmanın mutluluğu içindeyim. Bu sergiyi hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 87’nci yılına hem de TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılına adıyorum” dedi.
SANKO’nun üretim ve istihdam merkezi olmanın ötesinde üretimi anlamında doğadan gelen kuruluş olduğuna dikkat çeken Çalışkan, “SANKO’yu seviyorum çünkü tarladan, pamuktan, doğanın içinden geliyor. SANKO’yu aynı zamanda bir sanat olarak görüyorum. Sanata ve sanatçıya her zaman destek olan, bizleri burada sanatseverlerle buluşturan SANKO yetkililerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Çalışkan’ın 24 Ocak’ta Sanko Sanat Galerisinde açtığı “Atatürk Portreleri” sergisi, 7 Şubat’a kadar her gün 10.00 22.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Etem Çalışkan
Yeni yazı ile hat yapan Etem Çalışkan, Türkiye'de ders kitaplarında yer alan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve İstiklal Marşı'nın yazımını yapan kişidir, fonda yer alan meşhur Atatürk portresinin de çizeridir.
Anıtkabir'in inşası sırasında kitabelerin yazılmasında emeği geçen sanatçının en önemli çalışmaları arasında Atatürk'ün imzasını, Atatürk'e ait imzalara bakarak stilize etmesi, Kuranı Kerim'in Türkçe mealini yeni yazı yazması ve Nutuk'u kaligrafik olarak iki cilt halinde hazırlaması yer alır.
1928’de Tarsus’un Göçük Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin Mersin’de tamamladı. Yükseköğrenimini İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Afiş Bölümünde yaptı. Sabri Berkel’den desen, Emin Barın’dan yazı, Namık Bayık’dan afiş ve grafik dersleri aldı. Akademideki öğrenciliği sırasında, Anıtkabir’deki yazıtların yazılmasında Emin Barın’a yardımcı oldu.
1954 yılında öğrenciliği sürerken Yapı Kredi Bankası'nın 10’uncu yıl afişi, şükran belgeleri, diplomaları, madalyalarını yaptı. Aynı yıl Yeni Sabah gazetesinde ressam ve kaligraf olarak gazeteciliğe başladı. İlk işi, gazete için Jane Eyre filminin fotoğraflarının üstüne konuşmalar ve anlatım yazmak oldu. Bu çalışma, Türk basınındaki ilk fotoroman yayınıydı.
Yeni Sabah’tan sonra Ankara'da Zafer ve Öncü, İstanbul'da Hareket, Dünya, Akşam, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde çalıştı. Manşetleri, olayların resimlerini çizdi. Her yılın 10 Kasım'ında gazetelerde yayımlanan Atatürk portrelerini de çizen sanatçı, 1969 yılında Milliyet gazetesinde çalışırken 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle çizdiği Atatürk portresi, o güne kadarkiler içinde en kalıcısı oldu.
1982’de Hürriyet Gazetesinden emekli olduktan sonra Milliyet Gazetesi’ne Türk Büyüklerini, Güneş Gazetesi’ne Kuran'ın Türkçe anlamını, Sabah Gazetesi’ne Yunus Emre Divan'ını hazırladı. Çizgi röportajlar yaptı. Türk Büyükleri çalışması albüm kitap olarak yayınlandı.
1980 yılında Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılı için basılan gümüş ve altın hatıra paraları tasarladı,1984 yılında PTT için 16 Türk Devleti Pul Serisini hazırladı. Kültür Bakanlığı’nın siparişi üzerine üç yıllık bir çalışma sonucunda Atatürk’ün iki ciltlik Nutuk adlı eserini el yazısıyla yazdı. 844 sayfadan oluşan iki ciltlik eser, 2002'de yayımlandı. 2005 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından Burhan Felek Ödülünün sahibi oldu.b

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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