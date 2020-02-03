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Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ile kurtuldu

İHA

Adıyaman Besni’de ikamet eden 47 yaşındaki Mustafa Uncu Kanser Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Arslan tarafından uygulanan mide tümörü ameliyatı ile sağlığına kavuştu.
Midesinde ağrı ve şişkinlik şikayetleri ile Özel Hatem Hastanesine başvuran Mustafa Uncu ’ya Gastroenteroloji Uzmanı Muzaffer Ertürk tarafından yapılan endoskopik kontrolde henüz başlangıç aşamasında olan mide tümörü yakalandı. Hızla tamamlanan operasyon hazırlıklarının ardından ameliyat edilen hasta ameliyat sonrası 6. Günde sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.
Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Uncu, "2003 yılında beri midemde dönem dönem ağrı olur, birkaç kez endoskopi yapıldı ancak normaldi. En son endoskopimi Muzaffer bey yaptı, midemde tümör olduğunu söyleyerek ameliyat önerdi. Ameliyatımı oldum ve hızla sağlığıma kavuştum. Özel Hatem Hastanesi’nin tüm personellerine teşekkür ederim, hastalara bu hastaneyi tavsiye ederim" dedi.
Başarılı operasyonlara imza atan Op. Dr. Selçuk Arslan, “Kanser cerrahisi bir ekip çalışması ürünüdür. Hastaya, midesinde hepimizde gün içinde olan şişkinlik ve ekşime şikayetleri ile başvurduğu Gastroenteroloji Uzmanı Muzaffer Ertürk tarafından yapılan endoskopide, mideden köken alan ancak midenin içine doğru büyümeyen gizli bir kitle fark edilmiş. Hekimlerin tecrübe ve dikkati bu hastalıkların erken tanısında anahtar rolü oynar. Erken tanı, erken tedavi demektir. Erken tedavide hastanın ameliyatın ardından hastalıksız bir taburculuk şansı yakalamasını sağlar. Aynısı Mustafa beye de oldu. Bu nedenle mutluyuz. Kanser olmaktan değil, geç kalmaktan korkmalıyız. Zamanında tanısı konularak doğru tedavi şansını yakalayan mide kanseri hastaları sağlıkla yaşamlarına devam ederler" diye konuştu.

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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