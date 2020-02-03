Büyükşehir’den öğrenciler için ara tatil kupası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ortaokul ve lise öğrencilerine birlik ve beraberlik duygusu aşılamak amacıyla “Ara Tatil Kupası” düzenlendi.

“Sporuyla Yükselen Gaziantep” anlayışından hareketle gerek ulusal gerekse uluslararası arenaya duyurduğu Gaziantep modeliyle adından sıkça söz ettiren Büyükşehir belediyesi düzenlediği etkinliklerle kentin spor kültürünü güçlendirmeye sürdürdü. Öğrencilerin ara tatil dönemindeki boş zamanlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, ortaokul ve lise öğrencileri için organize ettiği futbol turnuvasıyla yeni bir etkinliğe imza attı. Turnuvada liselerde, Birey Koleji birincilik kürsüsüne çıktı. Birey Kolejini Arıl Kenan Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Özyıldızspor takip etti. Ortaokullarda ise Gençlik 27 şampiyon olurken Vicdan Ahmet Ortaokulu ikinci, Melike Alevli Ortaokulu üçüncü sıraya oturdu. Hasan Doğan Spor Tesisinde gerçekleşen Kupada, takımlar arasındaki mücadele heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu. Turnuvada başarı sağlayan takımlar ise, kupa, madalya ve Gazi Şehir formasıyla ödüllendirildi.

GAZİANTEP 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:06

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