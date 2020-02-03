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Altunkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat bilgilendirmesi Hububatçılar Ocak 2020’de 584, 3 ...

İHA

Altunkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat bilgilendirmesi Hububatçılar Ocak 2020’de 584, 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yılın ilk ayında Türkiye genelinden 584,3 milyon dolar, Güneydoğu’dan ise 155,6 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatı gerçekleştirildiğini ifade ederek ihracatın arttırılması yönündeki çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti.
2019 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 1,6 artış göstererek 6 milyar 788 milyon 348 bin dolarlık ihracatla tamamladıklarını ifade eden Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya yılın ilk ayında ise Türkiye genelinden 584 milyon 343 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti. Ocak 2020 sektörel ihracat rakamlarını değerlendiren Başkan Altunkaya geçtiğimiz günlerde Vahdettin Köşkünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüklerini, sektörle ilgili sorunların yanı sıra yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgiler verdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek sektörümüzle ilgili sorunlarımızı, yürüttüğümüz çalışmaları ve 2020 hedeflerimiz hakkında ki düşüncelerimizi paylaştık. 2020 yılı içerisinde yürüteceğimiz projeler ve gerçekleştireceğimiz çalışmaları da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a anlattık. İhracatçının daima yanında olduğunu, yaşanan sorunların çözümü için gerekli her türlü desteği vereceğini, uluslararası pazarlarda Türkiye’nin önemli bir aktör olabilmesi için kendilerine düşenleri yapmaya devam edeceklerini ifade ettiler. Bizlerden desteklerini esirgemeyen, her türlü sorunumuzun çözümünde büyük çabalar göstererek daima yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bütün ihracatçılarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.
"Hububatçılar 2020’de Afrika, Amerika ve Uzakdoğu’ya yoğunlaşacak"
Altunkaya yaptığı açıklamada ülkenin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında en önemli pazarların yüzde 45,6 pay ile Orta Doğu, yüzde 20,9 ile Afrika, yüzde 14,2 pay ile Avrupa Birliği, yüzde 5,6 pay ile Amerika ve yüzde 5,1 pay ile Asya ve Okyanusya ülkeleri olduğunu ilk 5 ülkenin ise Irak, Yemen, ABD, Suudi Arabistan ve Suriye olduğunu ifade etti. Sektör Kurulu Başkanı, geçen yıl sektörün önde gelen pazarları Irak ve Suriye’de ihracatçılarımızın teknik engeller ve çeşitli güçlüklerle karşılaştıklarını, 2020 yılında her iki pazarda da olumlu gelişmeler olmasını temenni ettiklerini belirtti. Son dönemde Ortadoğu’da yaşanan istikrarsızlığın ve artan jeopolitik risklerin 2020 içerisinde birçok sektörü olumsuz etkileyebileceğine de dikkat çeken Başkan Altunkaya, bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesinin sadece ülkemizin değil Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin de ihracatı ve refahı açısından büyük önem arz ettiğini dile getirdi.
“Pazar çeşitliliğimiz önemli”
Ortadoğu’daki olası tüm riskler karşısında alınacak en önemli önlemin ise pazar çeşitlendirmesi olduğuna vurgu yapan Altunkaya, sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçılarımızın yeni pazar odaklı çalışmalarının meyvelerini verdiğini böylece 2019 yılında ihracatın örneğin, Amerika ülkelerine yüzde 25,4, Afrika’ya yüzde 6,3 ve Asya ve Okyanusya ülkelerine ise yüzde 4,1 artışlar sağlandığını diğer pazarlarda da yaşanan ihracat artışı neticesinde Ortadoğu’ya ihracattaki yüzde 5,4’lük düşüşün bu sayede telafi edildiğini belirterek 2020 yılının ilk ayında bu sürecin daha net görüldüğünü yeni pazarlardan olumlu dönüşler alındığını sözlerine ekledi.

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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