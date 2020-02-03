Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine döndü

İHA

Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine döndü

Şahinbey Belediyesi tarafından Umreye gönderilen öğrenciler Gaziantep'e döndü. 4 yıldır devam eden proje kapsamında, Şahinbey Belediyesi bu zamana kadar 524 öğrenciyi Umreye göndermiş oldu.
Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği Umre ödüllü “İyi Müslüman” kitabından yapılan sınavda dereceye girerek umre ziyareti için kutsal topraklara giden öğrenciler, ziyaretin ardından Gaziantep'e döndü.
Kutsal topraklardan dönen öğrenciler, mübarek toprakları görmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ve kutsal topraklarda İslam ümmeti için bol bol dua ettiklerini dile getirdi.
Öğrenciler karanfillerle karşılandı
Öğrencileri hava alanında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile öğrencilerin aileleri karşıladı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencileri karanfillerle karşılayarak sohbet etti. Dış Hatlar çıkışında çocuklarını heyecanla bekleyen aileler, çocuklarını görmenin mutluluğunu yaşadı.
Genç yaşta Umreye gittiler
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşta Umreye gitmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, “Dört yıldan bu yana kitap okuma yarışması sonrasında dereceye giren Şahinbey İlçesi’ndeki lise öğrencilerimizi Umreye gönderdik. Bu yılda 194 kişilik kafilemiz Umre görevini tamamlayıp şehrimize döndü. Değerli Şahinbey İlçe Müftümüz Mahmut Arcaklıoğlu’nun kafile başkanlığında yaklaşık 11 gün Umre’de kaldılar. Mekke, Medine, Kabe ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in kabrini ziyaret ettiler. Allah mübarek etsin. Sağ salim döndüler. Bu genç yaşta böyle mukaddes yolculuğa çıkmak herkese nasip olmaz. Gençlerimizde bunun farkında. Rabbim devamını getirmesini nasip etsin inşallah” dedi.
“Bu proje Türkiye’nin her yerinde uygulanmalı”
Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Umrede gençleri gören herkesin duygulu anlar yaşadığını belirterek “Böyle kutlu bir seferi bizlere nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Gittiğim Hac ve Umre yolculuklarının en heyecanlısı ve en bereketlisiydi. Çünkü 164 genç ve Evlilik Okuluna katılan çiftlerle 11 gün Mekke ve Medine’de doyumsuz bir Umre seferi yaşadık. Peygamber Efendimizin izinde İslam kültür ve medeniyetine çok güzel bir yolculuk yaptık. Yaptığımız ibadetin yanında o ibadetin insana ne kattığını, Müslüman bir gencin olgunlaşmasında kutsal toprakların ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Mekke ve Medine’de herkes gençleri görünce duygulandı. Şahinbey’in torunları Mekke ve Medine’nin her yerinde bizleri gururlandırdı. Bu örnek projenin Türkiye’nin her yerine yayılmasını temenni ediyorum. Bu anlamda projenin mimarı Şahinbey Belediye Başkanım Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na da çok teşekkür ediyorum” dedi.
“Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz”
Umreden dönen öğrenciler, İslam ümmeti için dua ettiklerini ve o mübarek yerleri görebilme şansına sahip oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun sayesinde bu genç yaşımızda Umreye gitme imkanı bulduk. Oradaki tüm masraflarımız karşılayarak bizleri Umreye gönderdi. Kendisinden Allah razı olsun” dediler.
Öğrencilerin aileleri çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, “Çok mutlu ve gururluyuz. Çocuklarımız bu genç yaşta Umreye gitme imkanı buldular. Bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” dediler.

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:35
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı Yapay Zeka Eğitim Ve Araştırma Şube Müdürlüğü kuruldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı Yapay ...
İhracat rakamları yüz güldürdü Yıldırım: “Daha güçlü bir Türkiye için başarmak zorundayız”
YEREL HABERLER İhracat rakamları yüz güldürdü Yıldırım: “Daha güçlü ...
Altunkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat bilgilendirmesi Hububatçılar Ocak 2020’de 584, 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Altunkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat ...
Gaziantep’ten Ocak ayında ihracat arttı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İhracat üssü Gaziantep 2020 yılına güzel rakamlarla başladı”
YEREL HABERLER Gaziantep’ten Ocak ayında ihracat arttı GSO Yönetim ...
Deprem korkusu yaşayan Arabanlılar kentsel dönüşüm istiyor
YEREL HABERLER Deprem korkusu yaşayan Arabanlılar kentsel dönüşüm ...
Gaziantep ocak ihracatında rekor kırdı
YEREL HABERLER Gaziantep ocak ihracatında rekor kırdı
Gaziantep’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep’e şehit ateşi düştü
2019'da ihracat rekoru kıran halıcılar yeni yıla da hızlı girdi Halı ihracatı Ocak ayında yüzde 21 oranında artarak 221 milyon 658 bin dolara yükseldi TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: “İhracatçılarımızı kutluyorum 2020’ye iyi bir başlangıç yaptık, dünya pazarlarında adeta tam pres çalışarak halı ihracatımızı arttıracağız”
YEREL HABERLER 2019'da ihracat rekoru kıran halıcılar yeni yıla da ...
5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER 5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
Büyükşehir’den öğrenciler için ara tatil kupası
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrenciler için ara tatil kupası
Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ile kurtuldu
YEREL HABERLER Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ...
Şehit çocuklarına polis şevkati
YEREL HABERLER Şehit çocuklarına polis şevkati
Rektör Gür’den Oyun Yazılımcılarına katmer jesti
YEREL HABERLER Rektör Gür’den Oyun Yazılımcılarına katmer jesti
Corona virüsü belirtileri gribe benziyor
YEREL HABERLER Corona virüsü belirtileri gribe benziyor
Gaziantep'te, Sivasspor galibiyetinin sevinci yaşanıyor Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Çıkışımız devam edecek"
YEREL HABERLER Gaziantep'te, Sivasspor galibiyetinin sevinci ...
Etem Çalışkan’ın “Atatürk portreleri” sergisi SANKO Sanat Galerisi’ndeki sergi 7 Şubat’a kadar gezilebilecek
YEREL HABERLER Etem Çalışkan’ın “Atatürk portreleri” sergisi SANKO ...
Sevgililer gününde şanslı çiftlere tatil hediyesi SANKO Park’tan üç şanslı çifte tatil hediyesi
YEREL HABERLER Sevgililer gününde şanslı çiftlere tatil ...
Sessiz ölüme karşı hayat kurtaracak tüyolar
YEREL HABERLER Sessiz ölüme karşı hayat kurtaracak tüyolar
Yaban hayatına devlet şefkati
YEREL HABERLER Yaban hayatına devlet şefkati
Marius Sumudica: "Oyuncularım terinin son damlasına kadar savaştı"
YEREL HABERLER Marius Sumudica: "Oyuncularım terinin son damlasına ...
Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor maçının ardından
Rıza Çalımbay: "Şansız goller yiyerek beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık" "Rakip teknik direktör arkadaşımızın yaptığı çok ayıp"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Şansız goller yiyerek beklemediğimiz ...
Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: 5-1
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Demir Grup Sivasspor: 5-1
Süper Lig: Gaziantep FK: 5 - DG Sivasspor: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Gaziantep FK: 5 - DG Sivasspor: 1 (Maç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X