Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine döndü

Şahinbey Belediyesi tarafından Umreye gönderilen öğrenciler Gaziantep'e döndü. 4 yıldır devam eden proje kapsamında, Şahinbey Belediyesi bu zamana kadar 524 öğrenciyi Umreye göndermiş oldu.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Müftülüğü’nün birlikte organize ettiği Umre ödüllü “İyi Müslüman” kitabından yapılan sınavda dereceye girerek umre ziyareti için kutsal topraklara giden öğrenciler, ziyaretin ardından Gaziantep'e döndü.

Kutsal topraklardan dönen öğrenciler, mübarek toprakları görmenin mutluluğu içerisinde olduklarını ve kutsal topraklarda İslam ümmeti için bol bol dua ettiklerini dile getirdi.

Öğrenciler karanfillerle karşılandı

Öğrencileri hava alanında Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile öğrencilerin aileleri karşıladı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu öğrencileri karanfillerle karşılayarak sohbet etti. Dış Hatlar çıkışında çocuklarını heyecanla bekleyen aileler, çocuklarını görmenin mutluluğunu yaşadı.

Genç yaşta Umreye gittiler

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, genç yaşta Umreye gitmenin herkese nasip olmayacağını belirterek, “Dört yıldan bu yana kitap okuma yarışması sonrasında dereceye giren Şahinbey İlçesi’ndeki lise öğrencilerimizi Umreye gönderdik. Bu yılda 194 kişilik kafilemiz Umre görevini tamamlayıp şehrimize döndü. Değerli Şahinbey İlçe Müftümüz Mahmut Arcaklıoğlu’nun kafile başkanlığında yaklaşık 11 gün Umre’de kaldılar. Mekke, Medine, Kabe ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in kabrini ziyaret ettiler. Allah mübarek etsin. Sağ salim döndüler. Bu genç yaşta böyle mukaddes yolculuğa çıkmak herkese nasip olmaz. Gençlerimizde bunun farkında. Rabbim devamını getirmesini nasip etsin inşallah” dedi.

“Bu proje Türkiye’nin her yerinde uygulanmalı”

Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, Umrede gençleri gören herkesin duygulu anlar yaşadığını belirterek “Böyle kutlu bir seferi bizlere nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Gittiğim Hac ve Umre yolculuklarının en heyecanlısı ve en bereketlisiydi. Çünkü 164 genç ve Evlilik Okuluna katılan çiftlerle 11 gün Mekke ve Medine’de doyumsuz bir Umre seferi yaşadık. Peygamber Efendimizin izinde İslam kültür ve medeniyetine çok güzel bir yolculuk yaptık. Yaptığımız ibadetin yanında o ibadetin insana ne kattığını, Müslüman bir gencin olgunlaşmasında kutsal toprakların ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. Mekke ve Medine’de herkes gençleri görünce duygulandı. Şahinbey’in torunları Mekke ve Medine’nin her yerinde bizleri gururlandırdı. Bu örnek projenin Türkiye’nin her yerine yayılmasını temenni ediyorum. Bu anlamda projenin mimarı Şahinbey Belediye Başkanım Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na da çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz”

Umreden dönen öğrenciler, İslam ümmeti için dua ettiklerini ve o mübarek yerleri görebilme şansına sahip oldukları için çok mutlu olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’nun sayesinde bu genç yaşımızda Umreye gitme imkanı bulduk. Oradaki tüm masraflarımız karşılayarak bizleri Umreye gönderdi. Kendisinden Allah razı olsun” dediler.

Öğrencilerin aileleri çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, “Çok mutlu ve gururluyuz. Çocuklarımız bu genç yaşta Umreye gitme imkanı buldular. Bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” dediler.

