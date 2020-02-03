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Gaziantep’e 2. şehit ateşi

İHA

Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda 6 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler ve 26 yaşındaki Uğur Kurt’un Gaziantep’teki baba evine ateş düştü.
İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 asker ve 1 sivil personel şehit olurken, 7 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler’in Gaziantep’te baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan Canan Abo, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin evi Türk bayraklarıyla donatılırken, Gaziler Mahallesi’ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Özler’in cenazesinin, yarın Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.
Şehit olan 26 yaşındaki Uğur Kurt’un baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı
26 yaşında evli ve 2 çocuk babası olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Kurt’un 3 yıl önce göreve başladığı ve geçici görevle Suriye’ye gittiği öğrenilirken, şehidin Gaziantep Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi 136 nolu sokakta bulunan baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Uğur Kurt’un 4’ü kız ve 2 erkek olmak üzere 6 kardeş oldukları öğrenildi.

GAZİANTEP

30 Ocak 2020 Perşembe

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