Gaziantep´te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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GAZİANTEP´te düzenlenen operasyonda 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, Gatem-Karataş çevre yolu üzerinde bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen araç sürücüsünü gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.





GAZİANTEP 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:03

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