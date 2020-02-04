Suriye sınırına askeri sevkiyat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İHA

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü tırlar ile personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.
Türkiyenin farklı bölgelerinden gönderilen tank ve malzeme yüklü tırlar ile zıhlı personel taşıyıcılardan oluşan oluşan askeri araç sevkiyatları hız kazandı. Son olarak yaklaşık 10 araçlık konvoy, İslahiye’den geçerek Reyhanlı ilçesinde bulunan Suriye sınır hattı istikametine doğru devam etti.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçların, sınırın Suriye tarafındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Dün İdlib'te Esed rejimine bağlı unsurlar ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki çatışmada 1’i sivil, 2’si Gaziantep’ten olmak üzere 6 askerimizin şehit düşmüştü.

GAZİANTEP

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artukbey Kahve’den bir şube daha Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm: “Türkiye’ye bir şube daha kazandırmanın haklı onurunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Artukbey Kahve’den bir şube daha Yönetim Kurulu ...
Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonuna HKÜ ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonuna HKÜ ev ...
“Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız” GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Yeni yılın ilk ayı yeni rekorla geldi. Ocak ayı ihracatımız yüzde 5,3 artışla 616 milyon dolar olarak gerçekleşti” “Ekonomide hep birlikte el ele yeni başarı hikayeleri yazacağız”
YEREL HABERLER “Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız” GTB ...
Gaziantep´te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep´te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep´te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele ...
Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te 2 şehit acısı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 şehit acısı
WatchX’in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı
YEREL HABERLER WatchX’in tasarımcıları başarı hikayelerini anlattı
Gaziantep’e 2. şehit ateşi
YEREL HABERLER Gaziantep’e 2. şehit ateşi
Şahinbey'de Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine döndü
YEREL HABERLER Kutsal topraklara gönderilen öğrenciler evlerine ...
Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı Yapay Zeka Eğitim Ve Araştırma Şube Müdürlüğü kuruldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi bir ilke daha imza attı Yapay ...
İhracat rakamları yüz güldürdü Yıldırım: “Daha güçlü bir Türkiye için başarmak zorundayız”
YEREL HABERLER İhracat rakamları yüz güldürdü Yıldırım: “Daha güçlü ...
Altunkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat bilgilendirmesi Hububatçılar Ocak 2020’de 584, 3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Altunkaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihracat ...
Gaziantep’ten Ocak ayında ihracat arttı GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “İhracat üssü Gaziantep 2020 yılına güzel rakamlarla başladı”
YEREL HABERLER Gaziantep’ten Ocak ayında ihracat arttı GSO Yönetim ...
Deprem korkusu yaşayan Arabanlılar kentsel dönüşüm istiyor
YEREL HABERLER Deprem korkusu yaşayan Arabanlılar kentsel dönüşüm ...
Gaziantep ocak ihracatında rekor kırdı
YEREL HABERLER Gaziantep ocak ihracatında rekor kırdı
Gaziantep’e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep’e şehit ateşi düştü
2019'da ihracat rekoru kıran halıcılar yeni yıla da hızlı girdi Halı ihracatı Ocak ayında yüzde 21 oranında artarak 221 milyon 658 bin dolara yükseldi TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: “İhracatçılarımızı kutluyorum 2020’ye iyi bir başlangıç yaptık, dünya pazarlarında adeta tam pres çalışarak halı ihracatımızı arttıracağız”
YEREL HABERLER 2019'da ihracat rekoru kıran halıcılar yeni yıla da ...
5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER 5 bin adet kaçak sigara ele geçirildi
Büyükşehir’den öğrenciler için ara tatil kupası
YEREL HABERLER Büyükşehir’den öğrenciler için ara tatil kupası
Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ile kurtuldu
YEREL HABERLER Midesindeki tümörden başarıyla tamamlanan ameliyat ...
Şehit çocuklarına polis şevkati
YEREL HABERLER Şehit çocuklarına polis şevkati
Rektör Gür’den Oyun Yazılımcılarına katmer jesti
YEREL HABERLER Rektör Gür’den Oyun Yazılımcılarına katmer jesti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X