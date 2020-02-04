Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı

GAZİANTEP'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo metamfetamin ile 550 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 29 Ekim Mahallesi'nde bir ev ile bir araca operasyon düzenledi. Ev ve araçta yapılan aramalarda 1 kilo metamfetamin ile 550 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, gözaltına aldığı ve ismini açıklamadığı 3 kişiyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GAZİANTEP 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:04

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.