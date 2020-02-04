Gaziantep bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te yapılan operasyonda bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalandı.
Kaçakçılık ve organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat 2020 Pazartesi günü kaçak sigara operasyonu yaptı. Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir ikamete yapılan operasyonda bin 270 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıs hakkında işlemlere başlandığı belirtildi.
GAZİANTEP
04 Şubat 2020 Salı
- İMSAK 06:03
- GÜNEŞ 07:24
- ÖĞLE 12:49
- İKİNDİ 15:39
- AKŞAM 18:04
- YATSI 19:21