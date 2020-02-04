Oto hırsızları tutuklandı

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Gaziantep'te oto hırsızlığı şüphelisi iki şahıs yakalandıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 29 Ocak 2020 Çarşamba günü ve 1 Şubat 2020 Cumartesi günü meydana gelen 5 oto hırsızlığı ve 2 plaka hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda olayları gerçekleştiren 2 şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

GAZİANTEP 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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