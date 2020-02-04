Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı

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- GAZİANTEP´te, Sanayi Sitesinde bulunan bir oto tamir atölyesinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 3 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Mavikent Sanayi Sitesi'ndeki Mücahit Katırcıoğlu´na ait tamir atölyesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tamir için atölyede bulunan araçlara sıçradı. Araçlarda meydana gelen patlamalar paniğe yol açarken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın itfaiye erlerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanan iş yeri sahibinin oğlu Selim Katırcıoğlu (20) ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tamirhanede bulunan 3 otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



GAZİANTEP 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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