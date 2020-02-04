Fiberix’ten ücretsiz internet hizmeti

Yeni nesil ucuz internet hizmeti ile telefon altyapınız olmasa dahi yüksek hızda internet hizmeti veren Fiberix, Gaziantep Zübeyde Hanım Bulvarı kavşağında ücretsiz internet hizmeti vermeye başladı. Hizmetten en çok tramvay ve otobüs duraklarında bekleyen öğrenciler memnun kaldı.

Gaziantep’te yaptığı yatırımla altyapısı olmayan yerler de dahil olmak üzere her yere yüksek hızda internet hizmeti veren Fiberix, şimdi de bazı noktalarda vatandaşları ücretsiz internet ile buluşturmaya başladı. Zübeyde Hanım Bulvarı’nda başlayan uygulama en çok tramvay ve otobüs duraklarında bekleyen öğrencileri memnun etti. Fiberix Gaziantep Yönetim Kurulu Başkanı Halil Aktoğ, “Gaziantep’te şehir merkezinde bulunmuyor, herhangi bir altyapı/port olmayan bir yerde yaşıyor veya müşterisi olduğunuz firmadan istediğiniz kalitede hizmet alamıyor olabilirsiniz. Bu, sizin herkesin yararlandığı internet hizmetinden mahrum kalacağınız anlamına gelmiyor. Fiberix kablosuz internet hizmetinde altyapı kesinlikle gerekmiyor. Kullanıcılarımız kota ve AKN derdiyle de uğraşmıyor. Yüksek hız ve yüksek bant genişliği ile arzu edilen kalitede internet hizmetine ulaşıyor. Bizim öncelikli hedefimiz herkesi internetle buluşturmak. Bu nedenle bazı noktalara ücretsiz internet hizmeti vereceğiz. Yani bizim müşterimiz olmayanlar dahi internet ile buluşabilecek. Bu hizmeti Zübeyde Hanım Bulvarı’nda başlattık. Özellikle ders yaparken sıkıntı yaşayan öğrencilerin ücretsiz internetten yararlanabilmek için bu noktaya geldiğini gördük. Bu hizmeti gencimiz, yaşlımız, evinde ödevini yapan çocuğumuz, işini büyütmeye çalışan vatandaşımız için şehrin farklı noktalarına götürmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda bireyler arasındaki dijital uçurumu kapatmayı ve toplumun tüm kesimlerini ekonomik durumu ne olursa olsun istedikleri bilgiye ulaşmalarını sağmayı amaçlıyoruz" dedi.

Tramvay ve otobüs durağında beklerken ücretsiz internet hizmeti almanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, "Çağımız internet çağı, ancak biz hala internete ulaşmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bunun bir nedeni maddi diğer nedeni ise alt yapı sıkıntısı. Fiberix aslında bu iki sorunu da çözmüş. Üstelik sokakta ücretsiz internet hizmeti vererek çok daha güzel bir işe imza atmış. Özellikle öğrencilerin otobüs ve tramvay beklerken internet kullandığını görüyoruz. Çok faydalı. Bu hizmetin farklı bölgelerde de uygulanmasının iyi olacağını düşünüyoruz. İnternette gezinirken bazen otobüs ve tramvayı kaçırsak da işlerimizi kolayca halletmenin keyfini yaşıyoruz. Bu nedenle Fİberix’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

GAZİANTEP 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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