Elazığ depremi baş dönmesi şikayetlerini ve korkuyu artırdı Deprem sonrası çok sayıda kişi baş dönmesi şikayeti ile hastanelere başvurdu Yapılan muayene ve yapılan testlerde, deprem sonrası oluşan korkunun baş dönmesini tetiklediği tespit edildi

Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra Gaziantep’te deprem endişesi yaşayan çok sayıda kişi, baş dönmesi şikayeti ile hastanelere başvuruyor.

Merkezi Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan depremin hissedildiği Gaziantep'te baş dönmesi şikayetleri arttı. Özel Hatem Hastanesi Nöroloji ve Nörofizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter, “Elazığ depremini Gaziantep’te de hissettik. Elazığ’da daha fazladır ama burada bile ‘başım dönüyor, deprem oluyor gibi’ korkusu ile gelen hastalar oluyor. Gelen hastalara ayrıntılı hikayesi, sistemik, nörolojik muayenesi ve psikiyatrik muayenenin ardından psikojenik vertigo da denen ‘fobik postural vertigo’ tanısı koyuyoruz. Depremden sonra bu tür hasta sayısı artma gösterdi" dedi.

Halk dilinde baş dönmesi olarak da bilinen vertigo hastalığı ile ilgili detaylı bilgi veren veren Doç. Dr. Yiğiter, "Psikojenik vertigo da denen ‘’fobik postural vertigo’nun, çoğunlukla panik bozukluk ve agorofobisi (dışarıya çıkma, toplum arasına karışma korkusu) olanlarda görülmesine rağmen, korkulu bir hadise (deprem gibi) yaşandığı durumlarda da oluşan bir hastalık” şeklinde konuştu.



Vertigo çeşitleri

Doç. Dr. Yiğiter vertigo çeşitleri hakkında ise “Santral vertigo beyincik ve onun bağlantıları ile ilgili hastalıklar sonucu oluşan baş dönmesi çeşididir. Çoğunlukla dengesizlik ve diğer nörolojik bulgular ile beraber olur. Periferik vertigo, çoğunlukla vestibuler organ dediğimiz kulak arkası denge merkezi ve onu etkileyen yapılar sonucu oluşan baş dönmesidir. Çok şiddetli baş dönmesi ile beraber aşırı bulantı ve kusmayla birlikte etkili oluyor. Hastanın ayrıntılı hikayesini alıyoruz, fizik ve nörolojik muayene ile beraber, pozisyonel ve postural testler yapmak gerekiyor. Bu şekilde tanısını koyuyor ve ayırıcı tanısını yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Nöroloji ve Nörofizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Yiğiter tedavi yöntemleri ile ilgili, “Nedene göre tedavi uyguluyoruz. Santral vertigoda beyinciğin damar tıkanıklığı, kanama varsa, ona yönelik göre tedavi uygulanıyor. Bulantı kusmaya yönelik tedavi, vitamin eksikliği, migren tarzı durum varsa ona yönelik tedavi uygulanır. Periferik vertigoda da bazı ilaçlarla beraber KBB ile beraber pozisyonel manevralar yapmak gerekiyor. Aynı şekilde psikojenik vertigoda da psikiyatrik muayene ve tedavisi gerekir. Bu durumda Psikiyatri Uzmanı, Psikolog ile iletişim halinde tedavi düzenlenmesi gerekir" şeklinde konuştu.

GAZİANTEP 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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