GAÜN’DE Suriye'deki güvenli bölgelerde dini hayat çalıştayı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

GAÜN’DE Suriye'deki güvenli bölgelerde dini hayat çalıştayı

İHA

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Azez İslami İlimler Fakültesi tarafından hazırlanan Suriye'deki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat Çalıştayı'nda konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ilmi gelişmeleri takip ederek Suriye güvenli bölgesinde sorumluluk alarak, yükseköğretimine büyük katkı sağladıklarını belirtti.

GAÜN’DE Suriye'deki güvenli bölgelerde dini hayat çalıştayı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Azez İslami İlimler Fakültesi tarafından hazırlanan Suriye'deki Güvenli Bölgelerde Dini Hayat Çalıştayı’nda konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ilmi gelişmeleri takip ederek Suriye güvenli bölgesinde sorumluluk alarak, yükseköğretimine büyük katkı sağladıklarını belirtti.
Rektör Prof. Dr. Gür konuşmasında, “Üniversitemiz, yıllarca oluşturduğu birikimle bununda üstesinden gelecektir. Ortadoğu coğrafyasında, Türkiye’de, Gaziantep'te ve özelikle de Suriye güvenlik bölgesinde bu sorumluluğun icabı olarak da her türlü riski almaya hazırız” dedi.
“İslam büyük bir medeniyet ışığı oluşturdu ve dünyaya büyük bir güneş doğdu” diyen Prof. Dr. Gür, özellikle ilim ehlinin kendi ilimlerine yeterince sahip çıkmayıp, ilim ehillerinin de itibarsızlaştırıldığı dünyada maalesef ilmin başka yerlere göç ettiğini vurguladı.
Bu toplumun mayası dindir
GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştay, GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Adil Öztekin tarafından Kur’anı Kerim Tilavetiyle başladı. Prof. Dr. Gür, “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Tarihe baktığımızda özelikle Endülüs yürekler acısı. 820 yıl İspanya, 400 yıl Portekiz, 120 yıl Sicilya İslam hakimiyetindeyken huzur vardı. Bir taraftan Memluki, Abbasi, Harezmi ve Selçukiler birbirlerine güç savaşı yaptıkları yerde maalesef oraları kaybettiler. Kaybedilen yerlerde İslam namına bir şey kalmadığı gibi ilim ve irfan namına da bir şey kalmamıştır. Bilim ve ilim irfan çatısı altında birleşmediği sürece dünyada gelecek yoktur. Özelikle üniversiteler ilim ehilleriyle birlikte bir araya gelip ortak çözüm üretmek zorundadır. Akli ve kalbi ilimler bir arada buluştuğu zaman tekamül bir insan oluşur ve toplumda tekamüle gider. Başta ilim ehlimiz olmak üzere her bir ferdin başkasının üzerine sorumluluk atmadan, dost doğru olmak zorundayız. Bu tür toplantılar çok önemli. O yüzden, ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Umuyorum ki bu bir başlangıçtır. Bu çalıştaydan sonra ardışık çalıştaylar olacak. Suriye tarafındaki alimlerimize, ilim ehli insanlarımıza büyük iş düşüyor. Zira, bu toplumun mayası dindir. Din doğru anlaşılıp, aşırılıklardan, şahsileşmelerden kurtarılarak, Allah'ın istediği bir şekilde eğer ortaya konulabilirse hem biz huzur içerisinde oluruz hem de dünya da bu huzurdan nasibini alır” şeklinde konuştu.
GAÜN bu konuya büyük bir özveriyle yaklaştı
Gaziantep Üniversitesi’nin Azez’de fakülte açarak fikri anlamda önemli bir yapılandırma yaptığına vurgu yapan Kilis Vali Yardımcısı Dr. Ömer Yılmaz, “Bölgede, Türkiye olarak insani yardım kaynaklarını hayatın her alanında sürdürüyoruz. İnsani yardım faaliyetlerimiz bölgede hızlı, hayatın her alanını kapsayacak şekilde başladı. Kısa sürede olağanüstü mesafeler kat ettik. Bölgede yükseköğrenim ile ilgili boşluklar diye çağrıda bulunduk ve çağrımız karşılık buldu. Gaziantep Üniversitesi bu konuya büyük bir özveriyle yaklaştı. Birçok farklı bölgede fakülte ve yüksekokul açtı. Bölgede yükseköğrenim konusundaki açığı ve bu ihtiyacı hızlı bir şekilde gideriliyor. Bölgede asıl gayretimiz, terörizmin bölgede zemin bulamayacağı şekilde yapılandırılması ve bu hususta da en büyük konu fikri alandaki yapılandırma olacak. Maalesef bölgedeki terör örgütleri ideolojik yapıdadır ve bunların bir kısmı da maalesef dinimizi kendi amellerine alet etmektedir. Bu anlamda Gaziantep Üniversitesi’nin kurduğu Azez İslami İlimler Fakültesi’ne büyük görev düşüyor. Dinimizin gerçek anlamda öğretilmesi ve dinimizin başka insanların emellerine alet edilmemesi için bu gayretlerin hızlı bir şekilde sürdürülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Fakültemizi evleri gibi görmelerini isteriz
Çalıştayın amacının güvenli bölgelerde dini düşünce, din eğitimi ve dini hayat alanında nelerin olduğuna dair mevcut halin bir fotoğrafını çekmek olduğunu vurgulayan Azez İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çınar, “Bu çalıştayımız peş peşe yapılması gereken bir dizi çalışmanın ilki olarak kabul edilebilir. Üniversitelerin biri diğerine feda edilemeyecek kadar önemli olan iki işlevi bulunmaktadır. Bunlardan biri doğru ve faydalı bilgi üretmek, diğeri ise üretilen bilginin tatbik sahasındaki paydaşlarla paylaşılmasıdır. Rektörümüzün üniversite ile ilgili saha arasındaki iletişime sürekli vurgu yapması, bizleri de bu konularda daha etkin vaziyet alma konusunda motive etmektedir. Bu motivasyonla henüz yeni olan Azez İslami İlimler Fakültemiz, bölgedeki dini hayat ve İslami ilimler alanında yapılacak çalışmalara, imkânları nisbetinde destek olmaya çalışacaktır. Bu anlamda özellikle bölgede yaşayan ilim insanlarının fakültemizi kendi öz evleri gibi görmelerini ve hem destek verme hem de destek alma konusunda her zaman hazır olduğumuzu bilmelerini isteriz” ifadelerine yer verdi.
Çalıştayın, açılış ve üç ihtisas oturumu olmak üzere toplam dört oturumdan oluştuğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Çınar, öğleden sonra başlayacak oturumların “Güvenli Bölgelerde Din Tasavvuru” başlığını taşıdığını belirtti. İkinci oturumda ise, “Güvenli Bölgelerde Din Eğitimi ve Dini Eğitim Müesseseleri” konulu olduğunu, son oturum ise “Güvenli Bölgelerde Din Eğitimi Alanında İhtiyaçlar ve Bunları Karşılama İmkanları” başlığını taşıdığını ifade etti.
Komisyonlar oluşturulmalı
Güvenli bölgelerdeki sıkıntıların ortadan kaldırılmasıyla ilgili önerisini paylaşan Zehra Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Müslim ise, Türkiye’deki ilim ehli akademisyenlerle ve bölgedeki bazı ilim ehlilerinden oluşan, Suriye’deki dini hayatı, dini eğitimi ve din eğitimini müfredatlaştırma noktasında komisyonların oluşturulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Müslim, “Eğer biz gerek Milli Eğitime bağlı olan okullar ya da müftülüklere ve Diyanet Vakfı’na bağlı olan eğitim kurumlarındaki müfredatları birleştirip bu eğitimi bir müfredat haline getirmezsek orada birbiriyle çatışan fikirler ya da çatışma ortamı oluşturacaktır. Bu da bir dezavantaj olarak karşımıza çıkacaktır. Suriyeli hocalarımızın da daha önceden eğitim öğretim müfredatları oluşturma noktasında büyük tecrübeleri var. Bu tecrübelerden de yararlanarak, bu bölgede İslami bir hayatın ikame edilmesi noktasında adımların atılması gerekir” şeklinde konuştu.
Son zamanlarda bölgemizde çok güzel şeyler gerçekleştiğini, seminerler, çalıştaylar, sempozyumlar, çalışmalar yapıldığını kaydeden İl Müftüsü Ahmet Çelik, bu çalışmaların hepsinin önemli olduğunu, hepsinin üzerinde durmak gerektiğini vurguladı. Çelik, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılarla kendimizi daraltma yerine bu güzel çalışmalarla geleceğe ümitle bakmak çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığımız da Suriye’deki güvenli bölgelerdeki ilim adamı kardeşlerimizle, derdi olan kardeşlerimizle bir araya geliyor. Sahada çalışmalar yapılıyor. Bunların tespitleri, gözlemleri gerekiyor. Bu müşahedeleri bir araya getirmek gerekiyor. Bu açıdan hep sahada çalışmanın yanında üniversitemizin ilim, bilgi, hikmet mekanının ev sahipliğinde bir araya gelmek çok önemli” diye konuştu.
Programda Halep Fetva Meclisi Başkanı Dr. Abdullah Selkini de bir konuşma yaptı. Konuşmaların sonrasında; Doç. Dr. Ahmet Taan, Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanı Dr. Hüda El Absi ve GAÜN Öğr. Üyesi Dr. İbrahim Selkini tarafından bildiri sunuldu.

GAZİANTEP

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehit Uzman Çavuş Özler, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Özler, gözyaşlarıyla son ...
Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı fırtına gibi
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı fırtına gibi
Suriye şehidi gözyaşlarıyla defnedildi
YEREL HABERLER Suriye şehidi gözyaşlarıyla defnedildi
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Fatma Şahin, kitap kafede gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Fatma Şahin, kitap kafede gençlerle buluştu
Elazığ depremi baş dönmesi şikayetlerini ve korkuyu artırdı Deprem sonrası çok sayıda kişi baş dönmesi şikayeti ile hastanelere başvurdu Yapılan muayene ve yapılan testlerde, deprem sonrası oluşan korkunun baş dönmesini tetiklediği tespit edildi
YEREL HABERLER Elazığ depremi baş dönmesi şikayetlerini ve korkuyu ...
Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı
YEREL HABERLER Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı
Fiberix’ten ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Fiberix’ten ücretsiz internet hizmeti
Gaziantep'te 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 şüpheli yakalandı
Hırsızlık ve gasp şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık ve gasp şüphelileri tutuklandı
Gaziantep'te internet kafeler denetlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te internet kafeler denetlendi
Oto hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Oto hırsızları tutuklandı
Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini yaktı Mavikent oto sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini ...
Gaziantep bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi
GAİB’den eğitim atağı GAİB Eğitim Birimi hizmete girdi
YEREL HABERLER GAİB’den eğitim atağı GAİB Eğitim Birimi hizmete ...
Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyat
Artukbey Kahve’den bir şube daha Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm: “Türkiye’ye bir şube daha kazandırmanın haklı onurunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Artukbey Kahve’den bir şube daha Yönetim Kurulu ...
Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonuna HKÜ ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonuna HKÜ ev ...
“Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız” GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Yeni yılın ilk ayı yeni rekorla geldi. Ocak ayı ihracatımız yüzde 5,3 artışla 616 milyon dolar olarak gerçekleşti” “Ekonomide hep birlikte el ele yeni başarı hikayeleri yazacağız”
YEREL HABERLER “Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız” GTB ...
Gaziantep´te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
Gaziantep´te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep´te araçta 5 bin paket kaçak sigara ele ...
Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep´te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gaziantep'te 2 şehit acısı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 2 şehit acısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X