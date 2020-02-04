MSM ödüle doymuyor MSM “en iyi Türk mutfağı” seçildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MSM ödüle doymuyor MSM “en iyi Türk mutfağı” seçildi

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), tarafsız sivil inisiyatif En İyi Best Dergisi tarafından 91.68 puanla "20192020 En İyi Türk Mutfağı" seçildi.

MSM ödüle doymuyor MSM “en iyi Türk mutfağı” seçildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi (MSM), tarafsız sivil inisiyatif En İyi Best Dergisi tarafından 91.68 puanla “20192020 En İyi Türk Mutfağı” seçildi.
Hizmeti ve kalitesiyle Gaziantep Mutfağı’nın eşsiz lezzetlerini tarihi binaların büyüsüyle harmanlayan Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi, ödüle doymuyor. Bağımsız En İyi Best Dergisi, Türkiye’nin en gözde işletmelerini incelediği çalışmada, 20182019 yılının “En İyi Yöresel Mutfak” ödülünü alan MSM, 20192020 yılındaysa “En İyi Türk Mutfağı” ödülüne layık görüldü. Alanında kendini kanıtlayan MSM, derginin ilk yaptığı bağımsız anketleri önde bitirdi. Daha sonrasında anonim olarak yapılan ansızın ve habersiz ziyaretlerde de başarıyla çıkan MSM, aldığı 91.68 puanla ödülün sahibi oldu. Ödül avcısına dönüşen MSM, 12 farklı grupta 400’ün üzerinde yemek çeşidinin bulunduğu Gaziantep’in geleneksel tariflerinin genç nesillere aktarılmasını hedefliyor. Hizmet kalitesi, lezzeti ve konseptiyle kentin mutfak kültürünü canlı tutmayı amaçlayan merkez, yerli ve yabancı turistlerin kültürel lezzetleri keşfetmesini sağlarken, dikkatleri de üstüne çekiyor.

GAZİANTEP

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 06:03
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te internet kafe ve oyun salonlarına denetim
YEREL HABERLER Gaziantep'te internet kafe ve oyun salonlarına ...
Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ve ...
Şahinbey Belediyesinden emniyete 3. polis merkezi desteği
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesinden emniyete 3. polis merkezi ...
GAÜN’DE Suriye'deki güvenli bölgelerde dini hayat çalıştayı
YEREL HABERLER GAÜN’DE Suriye'deki güvenli bölgelerde dini hayat ...
Şehit Uzman Çavuş Özler, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Özler, gözyaşlarıyla son ...
Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı fırtına gibi
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı fırtına gibi
Suriye şehidi gözyaşlarıyla defnedildi
YEREL HABERLER Suriye şehidi gözyaşlarıyla defnedildi
İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
YEREL HABERLER İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Fatma Şahin, kitap kafede gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Fatma Şahin, kitap kafede gençlerle buluştu
Elazığ depremi baş dönmesi şikayetlerini ve korkuyu artırdı Deprem sonrası çok sayıda kişi baş dönmesi şikayeti ile hastanelere başvurdu Yapılan muayene ve yapılan testlerde, deprem sonrası oluşan korkunun baş dönmesini tetiklediği tespit edildi
YEREL HABERLER Elazığ depremi baş dönmesi şikayetlerini ve korkuyu ...
Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı
YEREL HABERLER Oto tamir atölyesinde yangın: 1 yaralı
Fiberix’ten ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Fiberix’ten ücretsiz internet hizmeti
Gaziantep'te 10 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 10 şüpheli yakalandı
Hırsızlık ve gasp şüphelileri tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık ve gasp şüphelileri tutuklandı
Gaziantep'te internet kafeler denetlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te internet kafeler denetlendi
Oto hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Oto hırsızları tutuklandı
Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini yaktı Mavikent oto sanayi sitesinde yangın: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sökülen otomobil parçalarını temizlerken iş yerini ...
Gaziantep bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep bin 279 paket kaçak sigara ele geçirildi
GAİB’den eğitim atağı GAİB Eğitim Birimi hizmete girdi
YEREL HABERLER GAİB’den eğitim atağı GAİB Eğitim Birimi hizmete ...
Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyat
Artukbey Kahve’den bir şube daha Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Yertüm: “Türkiye’ye bir şube daha kazandırmanın haklı onurunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER Artukbey Kahve’den bir şube daha Yönetim Kurulu ...
Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonuna HKÜ ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük oyun geliştirme maratonuna HKÜ ev ...
“Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız” GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı: “Yeni yılın ilk ayı yeni rekorla geldi. Ocak ayı ihracatımız yüzde 5,3 artışla 616 milyon dolar olarak gerçekleşti” “Ekonomide hep birlikte el ele yeni başarı hikayeleri yazacağız”
YEREL HABERLER “Ekonomide yeni başarı hikayeleri yazacağız” GTB ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X