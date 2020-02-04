Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne- oğul öldü

GAZİANTEP'te, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Döne Alkurt (84) ile oğlu Cuma Alkurt (39), hayatını kaybetti.

Olay, pazar günü, Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Döne Alkurt ve oğlu Cuma Alkurt'tan 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese giden ve içeri giren ekipler, anne ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede Döne ve oğlu Cuma Alkurt'un, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Anne ve oğlunun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.



GAZİANTEP 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:03

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